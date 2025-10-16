و
ستاره استقلال هواداران را شگفت زده میکند
منیر الحدادی در مسیر روند صعودی خود با کاهش وزن و بهبود آمادگی بدنی، به یکی از امیدهای بزرگ استقلال تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال در هفته ششم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران به مصاف چادرملو اردکان رفت؛ دیداری که با تساوی به پایان رسید اما یکی از چهرههای ویژه میدان منیر الحدادی بود. در این مسابقه ابتدا تیم چادرملو اردکان با گل هادی حبیبینژاد از استقلال پیش افتاد، اما آبیپوشان خیلی زود واکنش نشان دادند و این منیر بود که با یک ضربه تماشایی و غیرقابل مهار دروازه چادرملو را باز کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.
منیر که از زمان حضورش در استقلال شیب صعودی محسوسی در عملکردش داشته، در این دیدار هم بار دیگر نشان داد که به تدریج در حال نزدیک شدن به فرم ایدهآل خود است. گل او نهتنها تیم را به بازی برگرداند بلکه روحیه آبیها را در ادامه مسابقه بالا برد و تأثیر مستقیم در جلوگیری از شکست داشت.
این مهاجم مراکشی استقلال در هفتههای ابتدایی فصل هنوز از نظر بدنی در شرایط مطلوب قرار نداشت، اما کادر فنی استقلال برای او برنامههای ویژه بدنسازی در نظر گرفت تا بتواند هرچه سریعتر به آمادگی کامل برسد. تصاویر منتشرشده از تمرینات اخیر تیم نیز نشان میدهد او از نظر فیزیکی وضعیت بهتری پیدا کرده و وزن کم کرده است.
در هفته های اخیر ستاره استقلال با ارسال پاسهای کلیدی و خلق موقعیتهای متعدد لقب یکی از بهترین بازیکنان زمین را گرفته است. وقتی عملکرد او از اولین بازی تا امروز را مقایسه میکنیم، نموداری با شیب صعودی به چشم میخورد که هنوز به نقطه اوج خود نرسیده، اما نشان میدهد منیر در مسیر تبدیل شدن به یکی از ستارههای اصلی استقلال قرار دارد.
حتی ورژن ناآماده منیر هم توانست در بازیهای گذشته با یک پاس گل ۴۰ متری، کیفیت خود را به نمایش بگذارد. این بازیکن باهوش و خلاق تا اینجای لیگ نقش مهمی در ساخت موقعیتهای گل برای استقلال داشته و از نگاه خیلی ها، به محض رسیدن به آمادگی صددرصد، میتواند به ستارهای تعیینکننده در ترکیب آبیها تبدیل شود.
هواداران استقلال از همان روز نخست علاقه زیادی به منیر نشان دادهاند و انتظار دارند در ادامه فصل عملکرد درخشانتری از او ببینند؛ روندی که با گل دیدنی او برابر چادرملو اردکان، امیدها را نسبت به درخششهای بیشترش در هفتههای آینده افزایش داده است.