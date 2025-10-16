آقاپور، بهترین بازیکن سال فوتسال آسیا شد

به گزارش ایلنا، سالار آقاپور، بازیکن تیم ملی فوتسال ایران، جایزه بهترین بازیکن سال فوتسال آسیا ۲۰۲۵ را از آن خود کرد.

این مراسم امشب در شهر ریاض برگزار شد و بار دیگر افتخار بزرگی برای فوتسال ایران رقم خورد.

آقاپور که در جام جهانی ۲۰۲۴ ازبکستان در دو دیدار به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شده بود، یکی از مهره‌های کلیدی تیم ملی در مسیر قهرمانی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۴ تایلند بود. این بازیکن، پیش‌تر نیز به عنوان جوان سال فوتسال جهان معرفی شده و سابقه بازی در لالیگای اسپانیا را دارد.

سالار آقاپور در رقابت با مسلم اولادقباد از ایران و محمد عثمان موسی از تایلند موفق شد عنوان بهترین بازیکن آسیا ۲۰۲۵ را کسب کند و جایزه خود را از دست مهدی تاج، نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و رئیس فدراسیون فوتبال ایران دریافت کرد.

انتهای پیام/