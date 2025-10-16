خبرگزاری کار ایران
مظفر: نیمه دوم، نمایش شاگردانم بی‌نظیر بود

مظفر: نیمه دوم، نمایش شاگردانم بی‌نظیر بود
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان پس از تساوی مقابل روسیه از عملکرد شاگردانش به‌ویژه در نیمه دوم بازی ابراز رضایت کرد و آن را نشانه آمادگی تیم برای دیدارهای آینده دانست.

به گزارش ایلنا،  شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان، در پایان نخستین بازی تیم پس از حدود سه ماه تمرین، گفت: بازی تا پیش از دریافت گل اول از روسیه کاملاً پایاپای بود، اما پس از آن چند دقیقه تمرکز تیم کاهش یافت و دو گل دریافت کردیم.

وی افزود: نیمه دوم کاملاً متفاوت بود؛ بازیکنان با تمرکز و تسلط بیشتری میدان را در اختیار گرفتند. علاوه بر دو گلی که زدیم، چند فرصت مسلم گلزنی نیز داشتیم که می‌توانست نتیجه را به سود ما تغییر دهد.

مظفر تأکید کرد هدف اصلی این بازی، اجرای تاکتیک‌هایی بود که تیم طی تمرینات اخیر روی آن‌ها کار کرده و خوشبختانه بازیکنان در نیمه دوم این هدف را به‌خوبی محقق کردند.

او در پایان گفت: طبیعی است که بعد از چند ماه و با رویکرد تازه، بازیکنان کمی زمان لازم داشته باشند تا به شرایط مسابقه بازگردند. با این حال، توانستیم مقابل تیم قدرتمندی مثل روسیه بازی را به تساوی بکشیم و حتی تا مرز پیروزی پیش برویم. فردا در تمرین روی جزئیات کار می‌کنیم تا برای دیدار دوم آماده‌تر باشیم.

