رسمی: جردن پیکفورد تا ۲۰۲۹ با اورتون تمدید کرد

به گزارش ایلنا، باشگاه اورتون با جردن پیکفورد، دروازه‌بان اصلی خود، برای امضای قرارداد جدیدی به مدت چهار سال به توافق رسید و او تا سال ۲۰۲۹ در گودیسون پارک ماندگار خواهد شد. پیش از این، نشریه‌ «اتلتیک» در ۵ سپتامبر گزارش داده بود که اورتون قصد دارد مذاکرات رسمی برای تمدید قرارداد پیکفورد را آغاز کند، زیرا قرارداد قبلی او در ژوئن ۲۰۲۷ به پایان می‌رسید.

اورتون مشتاق بود تا از این دروازه‌بان ۳۱ ساله به دلیل عملکرد قوی‌اش در فصول اخیر قدردانی کند. این ملی‌پوش انگلیسی نقش مهمی در کمک به اورتون برای جلوگیری از سقوط به دسته‌های پایین‌تر ایفا کرده و اکنون نیز بخشی از تیم رهبری ارشد در رختکن باشگاه محسوب می‌شود.

پیکفورد، در کنار جرد برنتویت (مدافع میانی که تابستان امسال قرارداد پنج ساله‌ جدیدی با اورتون امضا کرد) و جک گریلیش (بازیکن قرضی)، یکی از پردرآمدترین بازیکنان کنونی باشگاه به شمار می‌رود.

پیکفورد از زمان پیوستن به باشگاه اورتون در سال ۲۰۱۷ از ساندرلند، در ۳۲۶ بازی برای این تیم ۹۱ کلین‌شیت ثبت کرده است. او در طول دوران حضورش در اورتون، زیر نظر هشت سرمربی دائمی مختلف کار کرده و در دوران همه‌ی آن‌ها، دروازه‌بان شماره یک تیم بوده است؛ او همچنین در این مدت، جایگاه خود را به عنوان شماره یک تیم ملی انگلیس تثبیت کرده است.

پیکفورد ۸۰ بازی ملی در کارنامه‌ خود دارد و نقش برجسته‌ای در صعود تیم ملی انگلیس به فینال یورو ۲۰۲۰ و یورو ۲۰۲۴ و همچنین نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ ایفا کرده است. او در تیم ملی همچنان دروازه‌بان اصلی تحت هدایت توماس توخل باقی مانده و در مسابقات مقدماتی جام جهانی ماه اکتبر مقابل ولز و لتونی، موفق به ثبت دو کلین‌شیت شد.

انتهای پیام/