تمرین پرسپولیس با حضور ملیپوشان و میهمان ویژه پیشکسوت
سرخپوشان پایتخت تمرین امروز پنجشنبه را با حضور ملیپوشان و مرور تاکتیکهای سرعتی در یک سوم هجومی برگزار کردند و محمد خاکپور، پیشکسوت تیم، میهمان ویژه تمرین بود.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پرسپولیس امروز در ورزشگاه شهید کاظمی تمرین خود را از ساعت ۱۶ و به مدت ۹۰ دقیقه زیر نظر کادر فنی برگزار کرد.
تمرین با حضور ملیپوشان آغاز شد و شامل بخشهای متنوعی همچون عبور از موانع، جابجایی، پاسکاری، ارسال از جناحین و مرور کارهای تاکتیکی بود. تمرکز ویژهای روی سرعت در یک سوم هجومی صورت گرفت.
در پایان تمرین، وحید هاشمیان با توجه به تجربه و تخصص خود، به تمرین مهاجمان پرداخت و نکات مهم گلزنی و عبور از مدافعان در محوطه جریمه را منتقل کرد.
محمد خاکپور، پیشکسوت و ملیپوش پرسپولیس، نیز در تمرین حضور یافت و با استقبال گرم بازیکنان روبهرو شد. علاوه بر این، تعدادی از بازیکنان آکادمی نیز در تمرین امروز شرکت کردند.
تیم پرسپولیس فردا جمعه آخرین جلسه تمرینی خود را برگزار و پس از آن، تهران را به مقصد خرمآباد ترک خواهد کرد تا برای دیدار هفته هفتم لیگ برتر جام خلیج فارس مقابل تیم خیبر آماده شود.