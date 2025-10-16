خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمرین پرسپولیس با حضور ملی‌پوشان و میهمان ویژه پیشکسوت

تمرین پرسپولیس با حضور ملی‌پوشان و میهمان ویژه پیشکسوت
کد خبر : 1700987
لینک کوتاه کپی شد.

سرخپوشان پایتخت تمرین امروز پنج‌شنبه را با حضور ملی‌پوشان و مرور تاکتیک‌های سرعتی در یک سوم هجومی برگزار کردند و محمد خاکپور، پیشکسوت تیم، میهمان ویژه تمرین بود.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال پرسپولیس امروز در ورزشگاه شهید کاظمی تمرین خود را از ساعت ۱۶ و به مدت ۹۰ دقیقه زیر نظر کادر فنی برگزار کرد.

تمرین با حضور ملی‌پوشان آغاز شد و شامل بخش‌های متنوعی همچون عبور از موانع، جابجایی، پاسکاری، ارسال از جناحین و مرور کارهای تاکتیکی بود. تمرکز ویژه‌ای روی سرعت در یک سوم هجومی صورت گرفت.

در پایان تمرین، وحید هاشمیان با توجه به تجربه و تخصص خود، به تمرین مهاجمان پرداخت و نکات مهم گلزنی و عبور از مدافعان در محوطه جریمه را منتقل کرد.

محمد خاکپور، پیشکسوت و ملی‌پوش پرسپولیس، نیز در تمرین حضور یافت و با استقبال گرم بازیکنان روبه‌رو شد. علاوه بر این، تعدادی از بازیکنان آکادمی نیز در تمرین امروز شرکت کردند.

تیم پرسپولیس فردا جمعه آخرین جلسه تمرینی خود را برگزار و پس از آن، تهران را به مقصد خرم‌آباد ترک خواهد کرد تا برای دیدار هفته هفتم لیگ برتر جام خلیج فارس مقابل تیم خیبر آماده شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ