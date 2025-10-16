خبرگزاری کار ایران
تساوی پرهیجان فوتسال زنان ایران و روسیه در دیدار دوستانه
کد خبر : 1700969
تیم‌های ملی فوتسال زنان ایران و روسیه امروز در نخستین دیدار دوستانه مقابل هم قرار گرفتند که این بازی با تساوی به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، این دیدار از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران آغاز شد و نیمه اول با برتری ۲-۰ روسیه به پایان رسید؛ گل‌های این تیم در دقایق ۱۱ و ۱۳ وارد دروازه ایران شد.

در نیمه دوم، بازیکنان ایران با انگیزه و تمرکز بالا، خیلی زود اختلاف را جبران کردند. مارال ترکمان با زدن دو گل در دقایق ۳ و ۷ نیمه دوم، بازی را به تساوی کشاند. هر دو گل ایران بر اساس کارهای تیمی و تمرین شده حاصل شد، نشان از آمادگی و هماهنگی شاگردان مظفر دارد.

طبق برنامه، دو تیم روز شنبه ۲۶ مهر ساعت ۱۳:۳۰ در دومین دیدار دوستانه به مصاف هم خواهند رفت. این مسابقات بخشی از اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال زنان ایران برای حضور قدرتمند در جام جهانی فیلیپین است.

