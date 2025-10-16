خبر تلخ برای فوتبال ایران؛

دروازه‌بان سابق تیم ملی نوجوانان درگذشت

ابوالفضل روحی، دروازه‌بان جوان و ۱۸ ساله‌ تیم شهدای بابلسر و عضو سابق تیم ملی نوجوانان ایران، روز گذشته بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.