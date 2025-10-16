خبرگزاری کار ایران
خبر تلخ برای فوتبال ایران؛

دروازه‌بان سابق تیم ملی نوجوانان درگذشت

ابوالفضل روحی، دروازه‌بان جوان و ۱۸ ساله‌ تیم شهدای بابلسر و عضو سابق تیم ملی نوجوانان ایران، روز گذشته بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش ایلنا، جامعه‌ فوتبال ایران در شوک درگذشت یکی از استعدادهای جوان خود فرو رفت. 

ابوالفضل روحی، دروازه‌بان آینده‌دار که سابقه‌ حضور در اردوهای تیم ملی نوجوانان را در کارنامه داشت و در حال حاضر عضو تیم شهدای بابلسر بود، متأسفانه روز گذشته در سن ۱۸ سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت.

خبرگزاری ایلنا این ضایعه تلخ را به خانواده آن مرحوم تسلیت می‌گوید.

