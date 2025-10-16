خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تارتار: بازیکنان گل‌گهر شایسته حضور در تیم ملی هستند

تارتار: بازیکنان گل‌گهر شایسته حضور در تیم ملی هستند
کد خبر : 1700964
لینک کوتاه کپی شد.

مهدی تارتار، سرمربی تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان، پس از دیدار تیمش مقابل چادرملو از عملکرد شاگردانش تمجید کرد و آن‌ها را شایسته دعوت به تیم ملی دانست.

به گزارش ایلنا، مهدی تارتار   همچنین به نزدیکی امتیازات تیم‌ها در جدول لیگ برتر اشاره کرد و پیروزی در این مقطع را باارزش‌تر از همیشه خواند.

مهدی تارتار در نشست خبری پس از بازی با چادرملو اظهار داشت: شرایط جدول به‌گونه‌ای است که فاصله تیم دوازدهم تا صدر فقط سه امتیاز است و همین موضوع اهمیت هر پیروزی را دوچندان کرده است. در این روزها، بردن ارزشی بیش از سه امتیاز دارد. خوشبختانه بازیکنانم شرایط را درک کرده‌اند و با تمام وجود بازی می‌کنند.

سرمربی گل‌گهر در ادامه درباره حریف خود گفت: چادرملو تیمی جوان و باانگیزه است که نتایج خوبی گرفته. در انتقال از دفاع به حمله عملکرد مطلوبی دارند و برای گرفتن سه امتیاز مقابل آن‌ها باید باهوش و منسجم عمل کنیم.

تارتار درباره سطح کیفی رقابت‌ها نیز افزود: دیگر نمی‌توان گفت نتیجه نگرفتن تیم‌ها به خاطر اختلاف سطح است. فاصله فنی تیم‌ها بسیار کم شده و جز چند تیم متمول، بقیه از لحاظ کیفیت در یک سطح هستند. متأسفانه وضعیت بعضی از زمین‌ها اجازه ارائه بازی باکیفیت را نمی‌دهد.

او با اشاره به عملکرد شاگردانش گفت: از کیفیت تیمم راضی‌ام. بازیکنان گل‌گهر شایسته حضور در تیم ملی هستند و امیدوارم نگاه ویژه‌ای به آن‌ها شود. در خط دفاع پیشرفت قابل توجهی داشتیم و همه بازیکنانم ستاره‌اند که با هم یک تیم منسجم ساخته‌اند.

تارتار در پایان درباره داوری مسابقه گفت: تیم داوری جوان بود و شناخت زیادی از آن‌ها ندارم، اما خدا را شکر VAR کمک می‌کند عدالت در بازی برقرار شود. برای داوران آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم بهترین قضاوت را ارائه دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ