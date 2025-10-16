به گزارش ایلنا، مهدی تارتار همچنین به نزدیکی امتیازات تیم‌ها در جدول لیگ برتر اشاره کرد و پیروزی در این مقطع را باارزش‌تر از همیشه خواند.

مهدی تارتار در نشست خبری پس از بازی با چادرملو اظهار داشت: شرایط جدول به‌گونه‌ای است که فاصله تیم دوازدهم تا صدر فقط سه امتیاز است و همین موضوع اهمیت هر پیروزی را دوچندان کرده است. در این روزها، بردن ارزشی بیش از سه امتیاز دارد. خوشبختانه بازیکنانم شرایط را درک کرده‌اند و با تمام وجود بازی می‌کنند.

سرمربی گل‌گهر در ادامه درباره حریف خود گفت: چادرملو تیمی جوان و باانگیزه است که نتایج خوبی گرفته. در انتقال از دفاع به حمله عملکرد مطلوبی دارند و برای گرفتن سه امتیاز مقابل آن‌ها باید باهوش و منسجم عمل کنیم.

تارتار درباره سطح کیفی رقابت‌ها نیز افزود: دیگر نمی‌توان گفت نتیجه نگرفتن تیم‌ها به خاطر اختلاف سطح است. فاصله فنی تیم‌ها بسیار کم شده و جز چند تیم متمول، بقیه از لحاظ کیفیت در یک سطح هستند. متأسفانه وضعیت بعضی از زمین‌ها اجازه ارائه بازی باکیفیت را نمی‌دهد.

او با اشاره به عملکرد شاگردانش گفت: از کیفیت تیمم راضی‌ام. بازیکنان گل‌گهر شایسته حضور در تیم ملی هستند و امیدوارم نگاه ویژه‌ای به آن‌ها شود. در خط دفاع پیشرفت قابل توجهی داشتیم و همه بازیکنانم ستاره‌اند که با هم یک تیم منسجم ساخته‌اند.

تارتار در پایان درباره داوری مسابقه گفت: تیم داوری جوان بود و شناخت زیادی از آن‌ها ندارم، اما خدا را شکر VAR کمک می‌کند عدالت در بازی برقرار شود. برای داوران آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم بهترین قضاوت را ارائه دهند.

