به گزارش ایلنا، شاگردان ارمغان احمدی امروز ساعت ۱۵:۳۵ تهران را به مقصد دبی ترک کردند تا پس از توقفی کوتاه، راهی بیشکک شوند.

ملی‌پوشان نوجوان ایران در روزهای ۲۶ و ۲۸ مهر، دو دیدار تدارکاتی برابر تیم زیر ۱۷ سال ستا قرقیزستان برگزار خواهند کرد.

تیم کشورمان خود را برای حضور در گروه D مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا آماده می‌کند؛ جایی که از اول تا ۹ آذر در شهر احمدآباد هند به مصاف تیم‌های چین تایپه، لبنان، فلسطین و میزبان هندوستان خواهد رفت.

انتهای پیام/