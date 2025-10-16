خبرگزاری کار ایران
آغاز نخستین اردوی بین‌المللی نوجوانان ایران در قرقیزستان

آغاز نخستین اردوی بین‌المللی نوجوانان ایران در قرقیزستان
تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران برای کسب آمادگی بیشتر پیش از حضور در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا، نخستین اردوی برون‌مرزی خود را در قرقیزستان آغاز کرد.

به گزارش ایلنا،  شاگردان ارمغان احمدی امروز ساعت ۱۵:۳۵ تهران را به مقصد دبی ترک کردند تا پس از توقفی کوتاه، راهی بیشکک شوند.
ملی‌پوشان نوجوان ایران در روزهای ۲۶ و ۲۸ مهر، دو دیدار تدارکاتی برابر تیم زیر ۱۷ سال ستا قرقیزستان برگزار خواهند کرد.

تیم کشورمان خود را برای حضور در گروه D مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا آماده می‌کند؛ جایی که از اول تا ۹ آذر در شهر احمدآباد هند به مصاف تیم‌های چین تایپه، لبنان، فلسطین و میزبان هندوستان خواهد رفت.

