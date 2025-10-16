برای قهرمانی آمدهام؛
ساپینتو: زمینها افتضاح است و قضاوتها باید منصفانه باشد
سرمربی استقلال پس از پایان محرومیتش و بازگشت به کنار زمین، در نشست خبری پیش از دیدار با مس رفسنجان با لحنی صریح و پرانرژی درباره شرایط تیمش صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، در آستانه دیدار استقلال و مس رفسنجان، ریکاردو ساپینتو بعد از پایان دوران محرومیتش، در نشست خبری پیش از مسابقه حاضر شد و پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود. او پس از خوش و بش با خبرنگاران و عذرخواهی بابت تأخیر به خاطر ترافیک، با لبخند گفت: «خیلی خب، بزن بریم برای شروع یک جنگ!»
ساپینتو صحبتهای خود را اینگونه آغاز کرد: «نمیدانم از کجا شروع کنم چون حرف زیاد دارم. از اینکه دوباره اینجا هستم خوشحالم. این محرومیت برای هیچکس خوب نبود؛ نه برای هواداران، نه برای باشگاه و نه حتی برای فوتبال ایران. اما گذشته را رها میکنیم و از امروز یک صفحه تازه باز میکنیم. حالا اینجا هستم تا شفاف پاسخگوی هر سوالی باشم. فقط یادتان باشد عصر تمرین داریم.»
او ادامه داد: «من یک کادر حرفهای و کاربلد کنارم دارم که با تمام وجود کار میکنند. البته نبودن سرمربی کنار زمین همیشه اثر خودش را دارد. یکی دو بازی را شاید بشود تحمل کرد اما ده بازی نه، طبیعتاً تأثیر میگذارد. با این حال این موضوع نباید بهانه باشد. ما وظیفهمان را انجام دادهایم.»
ساپینتو گفت: «وقتی از بالا بازی را میبینی، دید بهتری داری و راحتتر میشود تحلیل کرد، اما نبودن در رختکن و نداشتن ارتباط مستقیم با بازیکنان برای انتقال نکات فنی خیلی سخت است. رساندن پیام از بالا به نیمکت راحت نیست. بودن کنار زمین چیز دیگری است و نبودنش اصلاً حس خوبی ندارد.»
او درباره نتایج اخیر استقلال هم گفت: «این مسئله فقط مربوط به ما نیست. تراکتور، سپاهان، پرسپولیس و استقلال هیچکدام هنوز آنطور که باید نتیجه نگرفتهاند. من مسئولیت را میپذیرم، اما واقعیت این است که وضعیت برای همه مدعیها همین بوده. چرا همیشه فقط درباره استقلال حرف میزنند؟»
ساپینتو با اشاره به تغییرات در ترکیب استقلال گفت: «تراکتور، سپاهان و پرسپولیس ۸۰ درصد بازیکنانشان همان نفرات سال قبلاند اما ما تقریباً نصف تیم را عوض کردیم. بعضی بازیکنان خارجی مثل یاسر آسانی و منیر الحدادی سریع هماهنگ شدند اما برخی دیگر مثل نازون و جنپو هنوز به آمادگی کامل نرسیدهاند. آدان هم بعد از حدود یک سال بدون بازی به تیم آمده و طبیعتاً زمان میخواهد.»
سرمربی استقلال با اشاره به کیفیت لیگ افزود: «سطح لیگ امسال بالا رفته و فاصله تیمهای مدعی با تیمهای میانه و پایین جدول خیلی کمتر شده است. لیگ رقابتیتر از قبل است و نتایج قابل پیشبینی نیست. فقط مقابل تراکتور در تبریز بازی سختی داشتیم و باید دوباره با رقبا بازی کنیم.»
او سپس به کیفیت زمینها اشاره کرد و گفت: «سه سال پیش زمینها خیلی بهتر بود. این حرف بهانه نیست اما واقعیت دارد. زمین اردکان پر از چاله بود و کنترل توپ عملاً غیرممکن بود. حتی در زمین خودمان بارها تذکر دادهام چمن را کوتاه کنند و آبیاری درست انجام دهند، اما کسی گوش نمیدهد. این شرایط واقعاً برای تیمی که فوتبال مالکانه بازی میکند سخت است.»
ساپینتو درباره عملکرد تیمش اضافه کرد: «در خیلی از بخشها خوب بودهایم اما گلهایی خوردیم که باورنکردنی بود؛ از پرتاب اوت و موقعیتهایی که تمرین کرده بودیم. استقلال تیمی تهاجمی است، پرس بالا انجام میدهیم، مالک توپ هستیم و بیشترین شوت را زدهایم. اما باید اشتباهات را اصلاح کنیم.»
او با انتقاد از تمرکز انتقادها روی استقلال گفت: «اگر قرار است به من فشار بیاورید، به بقیه مربیان مدعی مثل اسکوچیچ، هاشمیان و نویدکیا هم نگاه کنید. لیگ عادلانه باید باشد. هنوز با خیلی از رقبا بازی نکردهایم. تیم ما تازه شکل گرفته و زمان میخواهد. از تعویضها و تصمیماتم میتوانید انتقاد کنید اما باید واقعیت را دید.»
ساپینتو در ادامه گفت: «برای من عملکرد بازیکن مهم است نه سن. هرکس بهتر باشد بازی میکند، حتی اگر ۱۹ ساله باشد. رزاقینیا و قلیزاده مثال واضحاند. فرصتها محدود است و هر بازیکن باید از همان اولین دقیقهای که به او داده میشود خودش را ثابت کند.»
او درباره سبک بازی تیمهای پایین جدول گفت: «این تیمها نسبت به گذشته پیشرفت کردهاند و نظم دارند. لیگ امسال فیزیکیتر است. بازیکنان باید بجنگند و بدوند وگرنه موفق نمیشوند. فقط استعداد کافی نیست. بازیکنی که میخواهد در تیم من بازی کند باید اول بجنگد و بعد از کیفیتش استفاده کند.»
ساپینتو افزود: «دو سال پیش در اولین حضورم قهرمانی را از دست دادیم. اگر بازی قبل را میبردیم، صدرنشین میشدیم. باید آرامش داشته باشیم. لیگ امسال رقابتی و تاکتیکی شده و این برای من جذاب است.»
او ادامه داد: «نمیتوانم همه مشکلات را یکشبه حل کنم اما دارم روی آنها کار میکنم. عملکرد بعضی بازیکنان نوسان دارد و این طبیعی است. کسی از تیم کنار گذاشته نشده، فقط شرایط و فرم بازی تعیین میکند چه کسی بازی کند. همه حرفهای کار میکنند و من مسئولم تیم را به شرایط ایدهآل برسانم.»
ساپینتو تأکید کرد: «پیروزی همه چیز را بهتر میکند. لیگ هنوز خیلی باقی مانده و وقت قضاوت نیست. هدف من روشن است: قهرمانی.»
در پایان، وقتی از او پرسیدند آیا به هواداران قول قهرمانی میدهد، با قاطعیت گفت: «بله، قول میدهم. اما نباید فشار غیرمنصفانه روی تیم بیاید. من تا آخر میمانم و به مدیریت اعتماد دارم. تیم خوبی داریم و برای برد و قهرمانی آمدهایم. اگر هم نتیجه نگرفتیم، اولین کسی که مسئولیت را میپذیرد خودم هستم. اینجا خانه من است و آمدهام که قهرمان شوم.»