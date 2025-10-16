به گزارش ایلنا، ‌‌‌امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، درباره احتمال میزبانی ورزشگاه پارس شیراز در دیدار پرسپولیس و استقلال گفت: «ورزشگاه پارس یکی از گزینه‌های اصلی برای میزبانی دربی است. ضمن آنکه باشگاه پرسپولیس به عنوان میزبان مسابقه باید در این زمینه ورود جدی و اقدامات لازم را انجام دهد.»

‌‌‌او گفت: «مقرر شده دیدار تیم‌های فجرسپاسی و استقلال که چهارم آبان، در ورزشگاه پارس برگزار می‌شود، به عنوان مبدا و آزمون اولیه برای برگزاری موفقیت‌آمیز دیدارهای بزرگ در این ورزشگاه مورد ارزیابی قرار گیرد.»

