ورزشگاه پارس برای دربی امتحان میشود
سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرد ورزشگاه پارس شیراز یکی از از گزینههای میزبانی دربی پایتخت خواهد بود.
به گزارش ایلنا، امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، درباره احتمال میزبانی ورزشگاه پارس شیراز در دیدار پرسپولیس و استقلال گفت: «ورزشگاه پارس یکی از گزینههای اصلی برای میزبانی دربی است. ضمن آنکه باشگاه پرسپولیس به عنوان میزبان مسابقه باید در این زمینه ورود جدی و اقدامات لازم را انجام دهد.»
او گفت: «مقرر شده دیدار تیمهای فجرسپاسی و استقلال که چهارم آبان، در ورزشگاه پارس برگزار میشود، به عنوان مبدا و آزمون اولیه برای برگزاری موفقیتآمیز دیدارهای بزرگ در این ورزشگاه مورد ارزیابی قرار گیرد.»