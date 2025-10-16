خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ورزشگاه پارس برای دربی امتحان می‌شود

ورزشگاه پارس برای دربی امتحان می‌شود
کد خبر : 1700934
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرد ورزشگاه پارس شیراز یکی از از گزینه‌های میزبانی دربی پایتخت خواهد بود.

به گزارش ایلنا، ‌‌‌امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، درباره احتمال میزبانی ورزشگاه پارس شیراز در دیدار پرسپولیس و استقلال گفت: «ورزشگاه پارس یکی از گزینه‌های اصلی برای میزبانی دربی است. ضمن آنکه باشگاه پرسپولیس به عنوان میزبان مسابقه باید در این زمینه ورود جدی و اقدامات لازم را انجام دهد.»

‌‌‌او گفت: «مقرر شده دیدار تیم‌های فجرسپاسی و استقلال که چهارم آبان، در ورزشگاه پارس برگزار می‌شود، به عنوان مبدا و آزمون اولیه برای برگزاری موفقیت‌آمیز دیدارهای بزرگ در این ورزشگاه مورد ارزیابی قرار گیرد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ