نبرد اکرم عفیف و الدوسری
تمام جزئیات مراسم جوایز کنفدراسیون فوتبال آسیا ۲۰۲۵
بهترینهای قاره آسیا امشب (پنجشنبه) در ریاض عربستان گرد هم میآیند تا در مراسم «جوایز AFC ۲۰۲۵» که برای نخستین بار در این کشور برگزار میشود، از دستاوردهای برجسته فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۵ تجلیل کنند.
به گزارش ایلنا، معتبرترین شب تقویم سالانه کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، از ساعت ۸ شب به وقت محلی، در مرکز فرهنگی پادشاه فهد ریاض برگزار خواهد شد. این بیست و نهمین دوره مراسم اهدای جوایز است و برای ششمین بار در منطقهی غرب آسیا و برای اولین بار در عربستان سعودی میزبانی میشود.
در این مراسم، برندگان ۲۰ بخش مختلف جایزه از جمله بهترین بازیکنان، مربیان، مقامات رسمی و همچنین انجمنهای عضو و انجمنهای منطقهای AFC معرفی خواهند شد.
در بخش جایزه بهترین بازیکن سال آسیا (مردان)، اکرم عفیف امیدوار است برای سومین بار پیاپی این رکورد را ثبت کند، در حالیکه سالم الدوسری برای کسب دومین جایزه خود تلاش خواهد کرد. عارف ایمان حنفی، اولین نامزد تاریخ از مالزی، فهرست نامزدهای این بخش را تکمیل میکند. در بخش بهترین بازیکن سال آسیا (زنان) نیز وانگ شوانگ، برنده سال ۲۰۱۸، در برابر دو نامزد اولین بار به نامهای هالی مکنامارا و هانا تاکاهاشی رقابت خواهد کرد.
اهدای هر دو جایزه اصلی، پایانبخش شبی پر زرق و برق خواهد بود که در آن جایزههای «الماس آسیا» و «جایزهی تقدیر ریاست AFC برای دستاوردهای برجسته» نیز اهدا میشوند.
جوایز AFC -که قبلاً به عنوان «جوایز سالانه AFC» شناخته میشد- با هویتی برندسازیشده و جدید، از این دوره از یک طراحی جدید و درخشان برای تمامی دستهبندیهای جوایز، و همچنین طراحی به روز شدهی مدال «الماس آسیا» بهره خواهد برد.
مراسم «جوایز AFC ریاض ۲۰۲۵» که با اجرای محمد سعدون الکواری و ناتالی مامو همراه است و شامل نمایشهای خیرهکنندهای برای معرفی سنتهای غنی عربستان سعودی خواهد بود، نوید یک شب فراموشنشدنی را میدهد.
دستهبندی جوایز به ترتیب اهدا به شرح زیر است:
* الماس آسیا (AFC Diamond of Asia)
* جایزه تقدیر ریاست AFC برای دستاوردهای برجسته
* برترین انجمن عضو AFC در سال (در چهار سطح یاقوت، طلا، الماس، پلاتین)
* برترین انجمن منطقهای AFC در سال
* جوایز تقدیر ریاست AFC برای فوتبال پایه (برنز، نقره، طلا)
* برترین مربی سال AFC (زنان)
* برترین مربی سال AFC (مردان)
* برترین بازیکن فوتسال سال AFC
* برترین بازیکن زن سال AFC
* برترین بازیکن مرد سال AFC
دستهبندی جوایز زیر در مراسم ریاض ۲۰۲۵ اعلام خواهند شد، اما در رویدادی ویژه دیگر به برندگان اهدا میشوند:
* برترین بازیکن جوان سال AFC (زنان)
* برترین بازیکن جوان سال AFC (مردان)
* برترین بازیکن بینالمللی آسیایی سال AFC (زنان)
* برترین بازیکن بینالمللی آسیایی سال AFC (مردان)
* جوایز ویژه داوران AFC
فهرست کامل نامزدهای «جوایز AFC ریاض ۲۰۲۵» در سایت رسمی کنفدراسیون در دسترس است و این مراسم که قرار است ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران آغاز شود، از طریق یوتیوب و سایر پلتفرمهای دیجیتال AFC قابل پیگیری خواهد بود.