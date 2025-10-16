آینده لواندوفسکی در بارسلونا: تمدید قرارداد فعلاً منتفی است

به گزارش ایلنا، یکی از بازیکنانی که باشگاه بارسلونا باید در این فصل درباره آینده‌اش تصمیم‌گیری کند، روبرت لواندوفسکی است. قرارداد این مهاجم لهستانی با بارسلونا تا ژوئن سال آینده اعتبار دارد.

قرارداد سال آخر او مشروط به تعداد بازی‌هایی بود که در فصل گذشته انجام داد. لواندوفسکی به تعداد بازی‌های تعیین‌شده در قرارداد رسید و بنابراین، برای یک فصل دیگر ماندگار شد. حالا هیچ بندی وجود ندارد که تمدید خودکار قرارداد را فعال کند.

مدیران ورزشی باشگاه باید تصمیم بگیرند که آیا پیشنهاد تمدید قرارداد به او بدهند یا برعکس، اجازه دهند به عنوان بازیکن آزاد جدا شود. این تصمیم پیچیده است، زیرا اگرچه عملکرد این بازیکن در سال‌های اخیر قابل توجه بوده، اما او در سال ۲۰۲۶ به سن ۳۸ سالگی خواهد رسید.

علاوه بر این، حقوق او بخش قابل توجهی از بودجه حقوق باشگاه را تشکیل می‌دهد. واضح است که او نمی‌تواند شرایط مالی قبلی را حفظ کند، اما همچنان حقوق بالایی خواهد بود و مسئله فرپلی مالی همچنان بر بارسلونا تأثیرگذار است.

آرامش در باشگاه

دکو، مدیر ورزشی بارسلونا، فعلاً بحث تمدید قرارداد این مهاجم را کنار گذاشته است. او معتقد است که اکنون زمان مناسبی برای پرداختن به این موضوع نیست. با ۷ ماه باقی‌مانده تا پایان فصل، مدیر ورزشی ترجیح می‌دهد منتظر بماند و عملکرد بازیکن را ارزیابی کند.

او اخیراً در گفت‌وگویی با رادیو کاتالونیا اظهار داشت: «ما در اکتبر درباره تمدید قراردادها صحبت نمی‌کنیم. قدم به قدم پیش می‌رویم. او یکی از بهترین مهاجمان سال‌های اخیر است. او کمک زیادی به ما کرده و بیش از ۴۰ گل زده، اما این موضوع را تحلیل خواهیم کرد.»

بازی با شماره ۹

باشگاه همچنین باید با هانسی فلیک، سرمربی تیم، برای تعریف مدل بازی فصل آینده همکاری کند: آیا همچنان از یک مهاجم کلاسیک مثل لواندوفسکی استفاده کنند یا به سیستمی بدون شماره ۹ ثابت روی بیاورند و از یک شماره ۹ کاذب مانند فرران تورس یا دنی اولمو بهره ببرند. خود دکو به این امکان اشاره کرد: «پی‌اس‌جی بدون هافبک دفاعی قهرمان لیگ قهرمانان شد؛ صحبت کردن فقط درباره شماره ۹ اشتباه است.»

مصدومیت‌ها

یکی دیگر از جنبه‌هایی که باید در نظر گرفت، مصدومیت‌هاست. لواندوفسکی در ابتدای این فصل، تنها دو ماه پس از شروع آن، دو مصدومیت را تجربه کرده است. او بازی اول مقابل مایورکا را به دلیل مشکلات جسمانی از دست داد و پس از بازگشت، دوباره در تیم ملی لهستان مصدوم شد که او را برای یک ماه از میادین دور نگه خواهد داشت.

ناراحتی در بارسلونا

این مصدومیت اخیر باعث نارضایتی در باشگاه شده است، زیرا مدیران معتقدند که این بازیکن باید در نیمه اول بازی بین لیتوانی و لهستان از زمین خارج می‌شد. مهاجم احساس سوزش داشت و تصمیم گرفت با بانداژ روی ران چپ خود ادامه دهد، همان ناحیه‌ای که هفته‌ها پیش مصدوم شده بود.

در نتیجه، او باید یک ماه بیرون بماند و از جمله بازی کلاسیکو در برنابئو را از دست خواهد داد، چیزی که اگر به‌موقع تعویض می‌شد، می‌توانست اجتناب‌پذیر باشد.

پینی زهاوی

به دلیل تمام این مسائل، تمدید قرارداد لواندوفسکی فعلاً متوقف شده است. همچنین گزارش‌هایی درباره پیشنهادهای احتمالی از عربستان سعودی منتشر شده است.

مدیر برنامه‌های او، پینی زهاوی، شایعات را کم‌اهمیت جلوه داده و گفته: «هیچ مذاکره رسمی با باشگاه‌های عربستان سعودی وجود ندارد. در حال حاضر هیچ پیشنهادی نیست. قرارداد لواندوفسکی با بارسلونا تا تابستان ۲۰۲۶ ادامه دارد و هنوز هیچ تصمیمی درباره آن گرفته نشده است. باید منتظر بمانیم و ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.»

