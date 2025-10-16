رسمی: پاتریک کلایورت از هدایت تیم ملی اندونزی برکنار شد

به گزارش ایلنا، پاتریک کلایورت، سرمربی پیشین تیم ملی اندونزی، پس از آنکه نتوانست این کشور را به مرحله‌ نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برساند، از هدایت تیم ملی برکنار شد.

فدراسیون فوتبال اندونزی (PSSI) در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «فسخ این همکاری بر اساس توافق طرفین انجام شده است و در این تصمیم، تحولات داخلی و جهت‌گیری استراتژیک برای توسعه تیم ملی در آینده در نظر گرفته شده است.»

این مربی ۴۹ ساله، در طول دوران حضورش تغییرات گسترده‌ای را در فوتبال اندونزی ایجاد کرد و از جمله آن می‌توان به دعوت از چندین بازیکن هلندی با اصالت اندونزیایی برای اولین بازی‌های ملی‌شان اشاره کرد.

این تغییرات نتوانستند سرنوشت فوتبال این کشور را عوض کنند و اندونزی با شکست در هر دو بازی مقابل عربستان سعودی و عراق، در قعر جدول گروه چهارم مرحله‌ی مقدماتی قرار گرفت.

شغل مربیگری کلایورت، مهاجم سابق و سرشناس هلند، هرگز به اندازه‌ی دوران بازیگری‌اش موفقیت‌آمیز نبوده است. او پیش از این نیز هدایت تیم‌هایی چون آدانا دمیرسپور ترکیه و تیم ملی کوراسائو را بر عهده داشت.

انتهای پیام/