مربی مس: آماده بازی سخت با استقلال هستیم

به گزارش ایلنا، با توجه به محرومیت رسول خطیبی، این پیمان صاحب‌جمعی بود که در نشست خبری پیش از دیدار با استقلال حضور یافت و درباره شرایط تیمش صحبت کرد. او در ابتدای صحبت‌هایش گفت: «دیدار بسیار دشواری مقابل یکی از بهترین تیم‌های ایران و آسیا داریم. استقلال تیمی پرهوادار و با کیفیت بالا در هر پست است. هرچند فرصت آماده‌سازی زیادی پیش از شروع فصل نداشتیم اما تعطیلات فیفادی به ما کمک کرد تا شرایط تیم را بهتر کنیم و با برنامه‌ریزی مناسب، آماده این بازی بزرگ شویم.»

او افزود: «بازیکنان ما انگیزه بالایی برای این دیدار دارند. در طول مسابقه روی زون‌های مختلف پرس تمرکز خواهیم داشت و تلاش می‌کنیم با تمرکز بالا و نظم تیمی، نتیجه خوبی بگیریم. ما همیشه با هدف کسب پیروزی وارد زمین می‌شویم و برای سه امتیاز بازی فردا تلاش می‌کنیم.»

مربی مس رفسنجان همچنین درباره کیفیت زمین ورزشگاه شهدای قدس گفت: «داشتن زمین باکیفیت یکی از اصول اولیه فوتبال حرفه‌ای است، اما در کشور ما همیشه این موضوع یک چالش بوده است. خوشبختانه زمین این ورزشگاه شرایط بهتری دارد و از آنجا که تیم ما روی زمین بازی می‌کند، این موضوع می‌تواند به ما کمک کند.»

صاحب‌جمعی در پایان به وضعیت تیمش اشاره کرد و گفت: «تیم نسبت به ابتدای فصل شرایط بهتری دارد و بازیکنان به مرز آمادگی رسیده‌اند. درون دروازه نیما میرزازاد عملکرد قابل قبولی داشته و از نظر من آینده روشنی در تیم ملی خواهد داشت. همچنین امیرحسین جولانی بازیکنی است که می‌تواند در ساختار دفاعی تیم ملی نقش مهمی ایفا کند. ما برای این دیدار آماده‌ایم و امیدوارم بتوانیم نمایش خوبی مقابل استقلال داشته باشیم.»

