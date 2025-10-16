خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته هفتم لیگ برتر

مربی مس: آماده بازی سخت با استقلال هستیم

مربی مس: آماده بازی سخت با استقلال هستیم
کد خبر : 1700888
لینک کوتاه کپی شد.

مربی تیم مس رفسنجان از آمادگی کامل بازیکنانش برای دیدار با استقلال خبر داد و گفت تیمش برای پیروزی به میدان می‌رود.

به گزارش ایلنا، با توجه به محرومیت رسول خطیبی، این پیمان صاحب‌جمعی بود که در نشست خبری پیش از دیدار با استقلال حضور یافت و درباره شرایط تیمش صحبت کرد. او در ابتدای صحبت‌هایش گفت: «دیدار بسیار دشواری مقابل یکی از بهترین تیم‌های ایران و آسیا داریم. استقلال تیمی پرهوادار و با کیفیت بالا در هر پست است. هرچند فرصت آماده‌سازی زیادی پیش از شروع فصل نداشتیم اما تعطیلات فیفادی به ما کمک کرد تا شرایط تیم را بهتر کنیم و با برنامه‌ریزی مناسب، آماده این بازی بزرگ شویم.»

او افزود: «بازیکنان ما انگیزه بالایی برای این دیدار دارند. در طول مسابقه روی زون‌های مختلف پرس تمرکز خواهیم داشت و تلاش می‌کنیم با تمرکز بالا و نظم تیمی، نتیجه خوبی بگیریم. ما همیشه با هدف کسب پیروزی وارد زمین می‌شویم و برای سه امتیاز بازی فردا تلاش می‌کنیم.»

مربی مس رفسنجان همچنین درباره کیفیت زمین ورزشگاه شهدای قدس گفت: «داشتن زمین باکیفیت یکی از اصول اولیه فوتبال حرفه‌ای است، اما در کشور ما همیشه این موضوع یک چالش بوده است. خوشبختانه زمین این ورزشگاه شرایط بهتری دارد و از آنجا که تیم ما روی زمین بازی می‌کند، این موضوع می‌تواند به ما کمک کند.»

صاحب‌جمعی در پایان به وضعیت تیمش اشاره کرد و گفت: «تیم نسبت به ابتدای فصل شرایط بهتری دارد و بازیکنان به مرز آمادگی رسیده‌اند. درون دروازه نیما میرزازاد عملکرد قابل قبولی داشته و از نظر من آینده روشنی در تیم ملی خواهد داشت. همچنین امیرحسین جولانی بازیکنی است که می‌تواند در ساختار دفاعی تیم ملی نقش مهمی ایفا کند. ما برای این دیدار آماده‌ایم و امیدوارم بتوانیم نمایش خوبی مقابل استقلال داشته باشیم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ