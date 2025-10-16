اولین کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی جوانان وارد بحرین شد
گروه نخست ورزشی کاروان اعزامی کشورمان به همراه گروه دوم کادر سرپرستی و پزشکی صبح امروز (پنجشنبه 24مهر1404) عازم منامه محل برگزاری سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین2025 شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، تیمهای ملی والیبال،کبدی، هندبال، پنچاک سیلات و کوراش ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه امروز تهران را به مقصد دوبی ترک کرده و بعد از توقفی کوتاه راهی منامه خواهند شد.
گفتنی است گروه نخست کادر سرپرستی و پزشکی دوشنبه ۲۱ مهر راهی منامه شده و ضمن حضور در نشست هماهنگی و ثبت نام نهایی با کمیته برگزاری بازیها، اقدام به بازدید از هتلها و سالنهای مختلف کرده و در نشستی آنلاین، آخرین نکات لازم و تغییرات اتخاذ شده از سوی میزبان و موارد قابل ذکر و مهم را مجددا با کادر سرپرستی تیمهای اعزامی در میان گذاشته شده است.
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان روز ۳۰مهر ماه با برگزاری مراسم رسمی آغاز و دهم آبان ماه خاتمه مییابد.
رقابتهای برخی رشتهها همچون والیبال،کبدی،کوراش و پنچاک سیلات زودتر از مراسم افتتاحیه آغاز میشود.