به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، تیم‌های ملی والیبال،کبدی، هندبال، پنچاک سیلات و کوراش ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه امروز تهران را به مقصد دوبی ترک کرده و بعد از توقفی کوتاه راهی منامه خواهند شد.

گفتنی است گروه نخست کادر سرپرستی و پزشکی دوشنبه ۲۱ مهر راهی منامه شده و ضمن حضور در نشست هماهنگی و ثبت نام نهایی با کمیته برگزاری بازی‌ها، اقدام به بازدید از هتل‌ها و سالن‌های مختلف کرده و در نشستی آنلاین، آخرین نکات لازم و تغییرات اتخاذ شده از سوی میزبان و موارد قابل ذکر و مهم را مجددا با کادر سرپرستی تیم‌های اعزامی در میان گذاشته شده است.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان روز ۳۰مهر ماه با برگزاری مراسم رسمی آغاز و دهم آبان ماه خاتمه می‌یابد.

رقابت‌های برخی رشته‌ها همچون والیبال،کبدی،کوراش و پنچاک سیلات زودتر از مراسم افتتاحیه آغاز می‌شود.

