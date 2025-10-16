خبرگزاری کار ایران
دربی پایتخت در شیراز برگزار می‌شود

میزبان دیدار حساس پرسپولیس و استقلال در چارچوب هفته‌ی دوازدهم لیگ برتر مشخص شد.

به گزارش ایلنا، همانند فصل گذشته که دربی استقلال و پرسپولیس به دلیل آماده نبودن ورزشگاه‌های پایتخت خارج از تهران برگزار شد، امسال نیز این اتفاق تکرار خواهد شد. 

به همین دلیل، طی هفته‌های اخیر چندین ورزشگاه در سراسر کشور برای میزبانی این مسابقه‌ی بزرگ در دست بررسی قرار داشت. اکنون، خبرهای دریافتی از مشخص شدن محل نهایی میزبانی حکایت دارد.

ورزشگاه پارس شیراز که با صعود تیم فجر سپاسی به لیگ برتر احیا شده و تاکنون میزبان سه بازی خانگی این تیم بوده است، به عنوان اصلی‌ترین گزینه‌ میزبانی دربی معرفی شده بود.

بر همین اساس، در جلسه‌ای که با حضور محمدمهدی فروردین (رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی)، محمدرضا رضایی کوچی (رئیس کمیسیون عمران مجلس) و احمد دنیامالی (وزیر ورزش و جوانان) به همراه معاونان وی برگزار شد، تصمیم گرفته شد که استان فارس و ورزشگاه پارس شیراز میزبان دربی پرسپولیس و استقلال در هفته‌ دوازدهم لیگ برتر باشند.

به گفته‌ فروردین، در همین زمینه با مهدی تاج (رئیس فدراسیون فوتبال) و رئیس سازمان لیگ نیز گفت‌وگو شده و آن‌ها نیز از برگزاری این رویداد ورزشی در شیراز، استقبال و حمایت کامل کرده‌اند.

