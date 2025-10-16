رقابتهای گلبال قهرمانی آسیا
پیروزی قاطع ایران بر عربستان در اولین دیدار
تیم ملی گلبال ایران در اولین بازی مسابقات قهرمانی آسیا مقابل تیم عربستان سعودی برنده شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، تیم ملی گلبال مردان ایران در نخستین دیدار خود از رقابتهای قهرمانی آسیا_پاسفیک ۲۰۲۵، صبح امروز (۲۴ مهر) با نتیجهی ۶ بر ۴ برابر تیم عربستان سعودی به برتری رسید.
در این دیدار، نعمت سرافراز، ملیپوش شایسته کشورمان، با به ثمر رساندن هر ۶ گل ایران، درخششی چشمگیر داشت و ستاره میدان بود.
نمایندگان کشورمان امروز ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران دومین دیدار خود در مرحله گروهی را مقابل تیم استرالیا برگزار می کنند.
رقابتهای گلبال قهرمانی آسیا پاسیفیک تا ۲۹ مهر ماه به میزبانی اسلام آباد در پاکستان برپاست.