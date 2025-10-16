آخرین مرحله اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان برگزار می شود

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت شده به اردو که می باید ساعت 15 روز شنبه 26 مهرماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

45 کیلوگرم: پارسا طهماسبی (مازندران) مهدی دمیرچلو (تهران)

48 کیلوگرم: سینا بوستانی (خراسان رضوی) محمدمهدی محسنی (مازندران)

51 کیلوگرم: آرمان الهی (مازندران) سینا اردو (خراسان رضوی)

55 کیلوگرم: یاسین زارع زاده (خراسان رضوی) علی سوسنی (تهران)

60 کیلوگرم: سید طاها هاشمی (مازندران) امیرعلی زارع (مازندران)

65 کیلوگرم: مرتضی حاج ملامحمدی (البرز) سام ارشد (تهران)

71 کیلوگرم: امیرمحمد زرین کام (تهران) هومن کلهری (لرستان) – رضا شمسی پور (تهران)

80 کیلوگرم: محمدپارسا کرمی (تهران) آرشام وهابیان (گیلان) امیرعلی فراستی (خراسان رضوی)

سرمربی: غلامرضا محمدی

مربیان: عباس حاج کناری – میثم مصطفی جوکار – محمدحسین محمدیان

مربی بدنساز: سینا حسینی

بازی های آسیایی جونان 6 تا 8 آبان ماه در شهر منامه کشور بحرین برگزار می شود.

انتهای پیام/