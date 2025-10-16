خبرگزاری کار ایران
فوتسال ایران آماده نبرد با روسیه

تیم ملی فوتسال ایران در حالی برای دو دیدار دوستانه مقابل روسیه آماده می‌شود که چند بازیکن اصلی خود را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد و وحید شمسایی تمرینات را با احتیاط ویژه دنبال می‌کند.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی فوتسال ایران که برای انجام دو دیدار تدارکاتی راهی روسیه شده، با برگزاری دو جلسه تمرینی تاکتیکی و مرور کارهای گروهی، آماده نخستین مصاف با تیم ملی این کشور شده است.

وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی، در شرایطی تمرینات را هدایت می‌کند که نیمی از ستاره‌های خود را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. او با هدف جلوگیری از آسیب‌دیدگی‌های بیشتر، برنامه تمرینی تیم را به گونه‌ای تنظیم کرده که برخورد فیزیکی در تمرینات به حداقل برسد.

تیم ملی در این اردو سه بازیکن کلیدی خود یعنی محمدحسین درخشانی (عقب‌گیر)، سالار آقاپور (فلنک چپ) و مسلم اولاد قباد (فلنک راست) را در اختیار ندارد. همچنین امیرحسین داوودی، مهدی مهدی‌خانی، بهزاد رسولی و ابوالفضل افضلی دیگر بازیکنانی هستند که به دلیل مصدومیت، فیفادی مهرماه را از دست داده‌اند.

ملی‌پوشان فوتسال کشورمان فردا از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران در نخستین دیدار دوستانه خود برابر روسیه به میدان می‌روند. این مسابقه، سی‌و‌چهارمین تقابل دو تیم در تاریخ دیدارهای رودرروی ایران و روسیه خواهد بود.

