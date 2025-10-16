بدشانسی بزرگ: ستاره لیگ باید جراحی شود
کسری طاهری، مهاجم جوان و خوشآتیه پیکان، در جریان دیدار تیم ملی ایران مقابل تانزانیا از ناحیه زانو دچار مصدومیت جدی شد و طبق اعلام پزشکان، برای بازگشت به میادین باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد.
به گزارش ایلنا، کسری طاهری، مهاجم جوان و گلزن تیم پیکان، در جریان دیدار تیم ملی فوتبال ایران برابر تانزانیا در فیفادی مهرماه، دچار مصدومیتی سنگین از ناحیه زانو شد. این آسیبدیدگی زمانی رخ داد که طاهری در ترکیب اصلی تیم ملی حضور داشت و نقش پررنگی در هر دو گل ابتدایی ایران ایفا کرده بود؛ یکی از پاسهای او منجر به پنالتی شد و دیگری مستقیماً زمینهساز گل محبی بود.
اما پیش از پایان نیمه اول، برخوردی شدید باعث آسیب جدی زانوی او شد و مهاجم جوان ناچار به ترک زمین گردید. پس از انجام معاینات دقیق پزشکی و MRI مشخص شد که مصدومیت طاهری جدیتر از حد انتظار است و تنها راه درمان، انجام جراحی خواهد بود.
طاهری که در این فصل با بازگشت به لیگ برتر ایران، عملکرد درخشانی در ترکیب پیکان داشت و به یکی از مهاجمان کلیدی تیمش تبدیل شده بود، اکنون باید دورهای طولانی از ریکاوری و تمرینات ویژه را پشت سر بگذارد تا بتواند دوباره به میادین بازگردد.
او پس از اعلام نتیجه MRI، در پیامی اینستاگرامی نوشت: متأسفانه بعد از بررسیهای بیشتر، دکترها گفتند که پایم باید عمل شود. امیدوارم همه چیز خوب پیش برود و زودتر بتوانم به میادین بازگردم. ممنون از همه کسانی که پیگیر حالم بودند.