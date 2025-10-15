پیشکسوت پرسپولیس درگذشت

به گزارش ایلنا، منوچهر شفقتیان، بازیکن سابق فوتبال ایران که با درخشش در ترکیب تیم دارایی به فوتبال کشور معرفی شد و پس از آن پیراهن پرسپولیس را بر تن کرد، امروز و در سن ۶۵ سالگی دار فانی را وداع گفت.

شفقتیان در دوران حضورش در پرسپولیس، در پست‌های دفاع چپ و راست به میدان می‌رفت و همراه با این تیم طعم قهرمانی را نیز چشید. اوج دوران بازی‌اش به سال ۱۳۶۷ بازمی‌گردد؛ زمانی که نمایش‌های چشم‌نواز و روحیه جنگنده‌اش تحسین هواداران و کارشناسان را برانگیخت.

خبرگزاری ایلنا با اندوهی عمیق درگذشت این بازیکن ارزشمند را تسلیت می‌گوید.

انتهای پیام/