پیشکسوت پرسپولیس درگذشت
منوچهر شفقتیان، مدافع سابق تیمهای دارایی و پرسپولیس، امروز در سن ۶۵ سالگی چشم از جهان فروبست؛ چهرهای که در دهه ۶۰ با بازیهای درخشانش به یاد هواداران فوتبال ایران مانده است.
به گزارش ایلنا، منوچهر شفقتیان، بازیکن سابق فوتبال ایران که با درخشش در ترکیب تیم دارایی به فوتبال کشور معرفی شد و پس از آن پیراهن پرسپولیس را بر تن کرد، امروز و در سن ۶۵ سالگی دار فانی را وداع گفت.
شفقتیان در دوران حضورش در پرسپولیس، در پستهای دفاع چپ و راست به میدان میرفت و همراه با این تیم طعم قهرمانی را نیز چشید. اوج دوران بازیاش به سال ۱۳۶۷ بازمیگردد؛ زمانی که نمایشهای چشمنواز و روحیه جنگندهاش تحسین هواداران و کارشناسان را برانگیخت.
خبرگزاری ایلنا با اندوهی عمیق درگذشت این بازیکن ارزشمند را تسلیت میگوید.