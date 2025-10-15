خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آریا یوسفی آماده بازگشت به ترکیب سپاهان

آریا یوسفی آماده بازگشت به ترکیب سپاهان
کد خبر : 1700687
لینک کوتاه کپی شد.

بررسی‌های پزشکی نشان می‌دهد مصدومیت آریا یوسفی، مدافع راست سپاهان و تیم ملی فوتبال ایران، جدی نبوده و او می‌تواند در دیدار هفته هفتم لیگ برتر مقابل استقلال خوزستان به میدان برود.

به گزارش ایلنا،   آریا یوسفی، مدافع راست تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه سپاهان، که در جریان تمرینات تیم ملی در فیفادی مهرماه دچار مصدومیت شده بود، با پشت سر گذاشتن مراحل درمانی مشکلی برای همراهی تیمش ندارد و با تصمیم محرم نویدکیا قادر است در دیدار برابر استقلال خوزستان به میدان برود.

مصدومیت یوسفی در ابتدا نگرانی‌هایی در اردوی سپاهان ایجاد کرده بود، چرا که او تنها مدافع تخصصی این تیم در سمت راست دفاع به شمار می‌رود. با این حال، نتایج معاینات پزشکی نشان داد آسیب او سطحی است و می‌تواند در هفته هفتم لیگ برتر در دسترس کادرفنی باشد.

یوسفی در هفته‌های گذشته یکی از مهره‌های ثابت و تأثیرگذار سپاهان بوده و در برخی دیدارها با جابه‌جایی در زمین و حضور در فاز هجومی، نقش مهمی در تاکتیک‌های نویدکیا ایفا کرده است.

در صورتی که کادر فنی تصمیم بگیرد به این بازیکن ملی‌پوش استراحت دهد، وحدت حنانوف و اسماعیل فلامرزی گزینه‌های احتمالی برای جانشینی او در ترکیب سپاهان خواهند بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ