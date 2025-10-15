آریا یوسفی آماده بازگشت به ترکیب سپاهان
بررسیهای پزشکی نشان میدهد مصدومیت آریا یوسفی، مدافع راست سپاهان و تیم ملی فوتبال ایران، جدی نبوده و او میتواند در دیدار هفته هفتم لیگ برتر مقابل استقلال خوزستان به میدان برود.
به گزارش ایلنا، آریا یوسفی، مدافع راست تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه سپاهان، که در جریان تمرینات تیم ملی در فیفادی مهرماه دچار مصدومیت شده بود، با پشت سر گذاشتن مراحل درمانی مشکلی برای همراهی تیمش ندارد و با تصمیم محرم نویدکیا قادر است در دیدار برابر استقلال خوزستان به میدان برود.
مصدومیت یوسفی در ابتدا نگرانیهایی در اردوی سپاهان ایجاد کرده بود، چرا که او تنها مدافع تخصصی این تیم در سمت راست دفاع به شمار میرود. با این حال، نتایج معاینات پزشکی نشان داد آسیب او سطحی است و میتواند در هفته هفتم لیگ برتر در دسترس کادرفنی باشد.
یوسفی در هفتههای گذشته یکی از مهرههای ثابت و تأثیرگذار سپاهان بوده و در برخی دیدارها با جابهجایی در زمین و حضور در فاز هجومی، نقش مهمی در تاکتیکهای نویدکیا ایفا کرده است.
در صورتی که کادر فنی تصمیم بگیرد به این بازیکن ملیپوش استراحت دهد، وحدت حنانوف و اسماعیل فلامرزی گزینههای احتمالی برای جانشینی او در ترکیب سپاهان خواهند بود.