بازگشت اورونوف به تهران با سلامتی کامل
با بازگشت اورونوف به تمرینات، نگرانی هواداران پرسپولیس در مورد این ستاره رفع شد.
به گزارش ایلنا، اوستون اورونوف، هافبک ازبکستانی پرسپولیس، پس از بازگشت از اردوی تیم ملی کشورش، بدون هیچگونه مصدومیتی در تمرین امروز سرخپوشان حاضر شد تا خیال کادرفنی و هواداران راحت شود.
اورونوف که در هفتههای اخیر دچار مصدومیت جزئی شده بود و با وجود آن به اردوی تیم ملی ازبکستان دعوت شد، یکی از چهرههایی بود که هواداران پرسپولیس طی فیفادی نگران وضعیتش بودند. ازبکستان در این مدت دو بازی تدارکاتی برگزار کرد، اما کادرفنی این تیم با در نظر گرفتن شرایط بدنی اورونوف، از او در ترکیب اصلی استفاده نکرد تا فشار بیش از حد به او وارد نشود.
این تصمیم باعث شد تا ستاره سرخپوشان بدون مشکل بدنی از فیفادی عبور کند و با آمادگی کامل به تهران برگردد. اورونوف عصر امروز در زمین شهید کاظمی در کنار سایر بازیکنان تمرین کرد و نشانهای از مصدومیت در او دیده نشد.
بازگشت این وینگر خلاق که در سیستم تاکتیکی وحید هاشمیان نقش مهمی دارد، خبر خوشی برای پرسپولیسیها محسوب میشود چرا که سرمربی سرخها در بازیهای پیشرو به ویژه مقابل خیبر به آمادگی کامل او نیاز دارد.
اورونوف با انرژی بالا در تمرین شرکت کرد و نشان داد آماده است تا دوباره به ترکیب پرسپولیس برگردد و نقش کلیدی خود را در خط میانی ایفا کند.