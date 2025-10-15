خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهاجم جوان استقلال آماده حضور در ترکیب اصلی

مهاجم جوان استقلال آماده حضور در ترکیب اصلی
کد خبر : 1700684
لینک کوتاه کپی شد.

مهاجم جوان استقلال پس از حضور در اردوی تیم ملی امید و پشت سر گذاشتن مصدومیت، آماده بازگشت به ترکیب آبی‌هاست.

به گزارش ایلنا،سعید سحرخیزان، مهاجم جوان استقلال و کاپیتان تیم ملی امید، که در دیدار هفته ششم لیگ برتر مقابل چادرملو اردکان از ناحیه چشم آسیب دیده بود، پس از بررسی و گذر زمان به شرایط بهتری رسیده و در تمرینات استقلال آمادگی کامل از خود نشون داده است.او در روزهای اخیر در اردوی تیم ملی امید هم حضور داشت و پس از پایان اردو، مستقیماً به تمرینات استقلال اضافه شد تا خود را برای بازی‌های آینده آماده کند.

سحرخیزان پس از رفع کامل مصدومیتش با انگیزه بالا تمرین می‌کند و تلاش دارد جایگاه خود را در ترکیب اصلی تیم بگیرد. او که از ابتدای فصل عملکرد خوبی داشته و توانسته اعتماد کادر فنی را جلب کند، حالا با آمادگی کامل به دنبال این است که نقش پررنگ‌تری در خط حمله استقلال ایفا کند.

کادر فنی استقلال نیز بازگشت او را یک خبر مثبت می‌داند؛ چرا که این بازیکن جوان با تحرک و انگیزه بالایش می‌تواند به خط حمله آبی‌ها انرژی مضاعفی بدهد. با توجه به شرایط بدنی مطلوب و حضور مستمرش در تمرینات، احتمال حضور سحرخیزان در ترکیب استقلال برای دیدار هفته هفتم بسیار زیاد است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ