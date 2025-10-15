مهاجم جوان استقلال آماده حضور در ترکیب اصلی
مهاجم جوان استقلال پس از حضور در اردوی تیم ملی امید و پشت سر گذاشتن مصدومیت، آماده بازگشت به ترکیب آبیهاست.
به گزارش ایلنا،سعید سحرخیزان، مهاجم جوان استقلال و کاپیتان تیم ملی امید، که در دیدار هفته ششم لیگ برتر مقابل چادرملو اردکان از ناحیه چشم آسیب دیده بود، پس از بررسی و گذر زمان به شرایط بهتری رسیده و در تمرینات استقلال آمادگی کامل از خود نشون داده است.او در روزهای اخیر در اردوی تیم ملی امید هم حضور داشت و پس از پایان اردو، مستقیماً به تمرینات استقلال اضافه شد تا خود را برای بازیهای آینده آماده کند.
سحرخیزان پس از رفع کامل مصدومیتش با انگیزه بالا تمرین میکند و تلاش دارد جایگاه خود را در ترکیب اصلی تیم بگیرد. او که از ابتدای فصل عملکرد خوبی داشته و توانسته اعتماد کادر فنی را جلب کند، حالا با آمادگی کامل به دنبال این است که نقش پررنگتری در خط حمله استقلال ایفا کند.
کادر فنی استقلال نیز بازگشت او را یک خبر مثبت میداند؛ چرا که این بازیکن جوان با تحرک و انگیزه بالایش میتواند به خط حمله آبیها انرژی مضاعفی بدهد. با توجه به شرایط بدنی مطلوب و حضور مستمرش در تمرینات، احتمال حضور سحرخیزان در ترکیب استقلال برای دیدار هفته هفتم بسیار زیاد است.