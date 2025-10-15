به گزارش ایلنا،رستم آشورماتوف، مدافع ازبکستانی استقلال، در فیفادی برای تیم ملی کشورش دو بازی انجام داده و حالا تازه به تمرینات استقلال اضافه شده است. به همین دلیل احتمال دارد که این هفته در دیدار مقابل مس رفسنجان به دلیل خستگی و تازه برگشتن به تمرینات حضور نداشته باشد.

با غیبت رستم، احتمالا جای او در خط دفاعی تیم به عارف غلامی می‌رسد. غلامی که چند هفته‌ای به دلیل مصدومیت از ترکیب دور بود، حالا کاملاً آماده است و با توجه به اعتماد ریکاردو ساپینتو، شانس حضورش در ترکیب اصلی بیشتر شده است. ساپینتو از ابتدای فصل علاقه زیادی به بازگشت او داشت و حالا این فرصت برای غلامی فراهم شده تا دوباره نقش مهمی در تیم ایفا کند.

اگر غلامی در ترکیب قرار بگیرد، احتمالاً شاهد شکل‌گیری دو زوج دفاعی متفاوت تر و تازه تر از قبل خواهیم بود؛ عارف غلامی در کنار سامان فلاح قرار می‌گیرد تا تجربه و ثبات دفاعی استقلال در دیدار هفته هفتم افزایش پیدا کند.

دیدار هفته هفتم لیگ برتر استقلال مقابل مس رفسنجان جمعه این هفته ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهدای قدس برگزار می‌شود و آبی‌ها امیدوارند با ترکیبی آماده، نتیجه خوبی کسب کنند.

انتهای پیام/