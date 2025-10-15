تاجرنیا از تغییرات جدید در مدیریت استقلال خبر داد
علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئتمدیره باشگاه استقلال، از احتمال تغییرات مدیریتی در روزهای آینده خبر داد و تأکید کرد هدف اصلیاش تقویت زیرساختهای باشگاه و پرهیز از دخالت در امور فنی است.
به گزارش ایلنا، سلسله تغییرات مدیریتی در باشگاه استقلال موضوعی آشنا برای هواداران این تیم است؛ باشگاهی که در یک دهه اخیر رکورددار جابهجایی مدیرعامل بوده و فصل گذشته نیز این روند به اوج رسید. در نهایت علی نظریجویباری به عنوان آخرین مدیرعامل کار خود را آغاز کرد، استقلال را به قهرمانی جام حذفی رساند و پس از پایان نقلوانتقالات تابستانی از سمتش کنارهگیری کرد.
پس از او، علی تاجرنیا به عنوان جانشین معرفی شد؛ فردی که همزمان ریاست هیئتمدیره و نمایندگی تامالاختیار هلدینگ خلیج فارس در استقلال را نیز بر عهده دارد. هرچند از همان زمان زمزمههایی درباره انتخاب مدیرعامل جدید به گوش میرسید، اما هیچیک از آن گمانهزنیها به واقعیت نپیوست و حتی در مقاطعی از سوی باشگاه تکذیب شد.
تاجرنیا حدود یک ماه پیش در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرده بود که در دورهای کوتاه از ثبات مدیریتی، قصد دارد برخی امور زیرساختی و اداری را سامان دهد و سپس مدیرعامل جدید معرفی شود.
اکنون او خبر داده که طی دو یا سه روز آینده تصمیمگیری نهایی درباره ساختار مدیریتی باشگاه انجام خواهد شد. تاجرنیا تأکید کرد هدف اصلیاش توسعه زیرساختها، تأمین زمین تمرین و احداث کمپ و ورزشگاه اختصاصی برای استقلال است و ترجیح میدهد مدیرعامل بعدی کمتر در امور فنی دخالت کند.
او همچنین گفت: مهم است فردی با ویژگیهای مناسب برای این جایگاه انتخاب شود. تاجرنیا پیشتر نیز اشاره کرده بود که هیچیک از مدیران پیشین مدنظر هیئتمدیره نیستند و گزینههای جدید برای این سمت نیز با موانعی روبهرو هستند.