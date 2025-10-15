تاجرنیا: اشتباه فیفا در پرونده منتظرمحمد ثابت شد
علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئتمدیره باشگاه استقلال، در جریان بازی پیشکسوتان این باشگاه از کشف مدارک جدید در پرونده منتظرمحمد خبر داد و تأکید کرد حمایت از ریکاردو ساپینتو همچنان ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئتمدیره باشگاه استقلال، در حاشیه دیدار پیشکسوتان این تیم درباره آخرین وضعیت پرونده منتظرمحمد و همکاری با سرمربی پرتغالی آبیپوشان توضیحاتی ارائه کرد.
تاجرنیا در خصوص روند پرونده منتظرمحمد گفت:
خوشبختانه در روزهای اخیر اقدامات خوبی انجام شده و مسئولیت پیگیری پرونده به یکی از اعضای هیئتمدیره سپرده شده است. با کارشناسان داخلی و خارجی مشورت کردیم و مدارک جدیدی به دست آمده که نشان میدهد روند پرونده متفاوت از گذشته است. مهمترین موضوع، استعلامی بود که مشخص کرد اشتباهی از سوی فیفا و فدراسیون رخ داده است. امیدواریم با تنظیم دادخواست جدید و مستند، نتیجه نهایی به سود استقلال رقم بخورد.
او درباره شرایط فنی تیم نیز اظهار داشت:
از زمان حضور نظریجویباری، حمایت از ساپینتو ادامه داشته و این حمایت همچنان پابرجاست. البته تیم کمی دیر بسته شد و طبیعی است که در شروع فصل هماهنگی کمتر باشد، اما مطمئنم در هفتههای آینده انسجام بیشتری خواهیم دید.
تاجرنیا در پایان از انتخاب قریبالوقوع مدیرعامل جدید باشگاه خبر داد و گفت:
انشاءالله مدیرعامل استقلال به زودی معرفی و کار رسمی او آغاز خواهد شد.