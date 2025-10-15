به گزارش ایلنا، در خبری تازه از باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، مهدی تکابی، رئیس هیأت تنیس روی میز استان اصفهان، به عنوان عضو جدید هیئت‌مدیره این باشگاه منصوب شد و به‌زودی فعالیت رسمی خود را در کنار مدیران تیم طلایی‌پوش آغاز خواهد کرد.

اواخر شهریورماه، پس از برگزاری جلسات متعدد میان مهدی تکابی و منوچهر نیکفر، مدیرعامل باشگاه سپاهان، مذاکرات نهایی میان طرفین با موفقیت به پایان رسید. حاصل این همکاری، حضور رسمی تیم فولاد مبارکه سپاهان در لیگ برتر تنیس روی میز آقایان سال ۱۴۰۴ به عنوان نماینده استان اصفهان بود.

حدود ۲۰ روز پس از آن توافق، باشگاه سپاهان با صدور اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که تکابی به هیئت‌مدیره باشگاه پیوسته است. این دومین تعامل مهم او با نیکفر در هفته‌های اخیر محسوب می‌شود و نشانه‌ای از گسترش همکاری‌های دوجانبه میان فدراسیون تنیس روی میز و باشگاه سپاهان است.

