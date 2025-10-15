پیشکسوتان استقلال دوباره درخشیدند
عصر امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه، تیم پیشکسوتان استقلال در فینال مسابقات چهارجانبه گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه و هفته تربیتبدنی بار دیگر مهارت و تجربه خود را به نمایش گذاشت.
به گزارش ایلنا، این دیدار در فضایی دوستانه و رقابتی برگزار شد و فرصتی بود تا بازیکنان قدیمی استقلال بار دیگر نشان دهند که هنوز از مهارت و هماهنگی بالایی برخوردارند. نکته جالب این مسابقه، حضور علی تاجرنیا با بازوبند کاپیتانی تیم و پیراهن شماره ۱۵ بود؛ او مسئولیت هدایت تیم در زمین را به عهده گرفت.
ترکیب اصلی پیشکسوتان استقلال شامل حسین ترابپور دروازهبان، علی تاجرنیا، شاهین خیری، محمد قاضی، محمد نوازی، محمدرضا مهرانپور، ایمان موسوی، هاشم حیدری، علی موسوی، حمید تبریزی و عباس محمدرضایی بود. علاوه بر این، بازیکنانی مانند افشین حاجیپور، امین منوچهری، علی لطیفی، هادی زرینساعد، محسن سلطانی، جلال بیات، احمد حیدرخان، افشین بلاشی، محمدرضا ایمانمنش، ناصر صرافان، اشکان طاهری و مسعود جهانگرد از نیمکت تیم را همراهی کردند و حمایت خود را از بازیکنان اصلی نشان دادند.
هدایت کلی تیم برعهده علی شوری بود، اما حضور پررنگ تاجرنیا در زمین و نقش کاپیتانی او، جذابیت مسابقه را دوچندان کرد و نشان داد که پیشکسوتان استقلال همچنان میتوانند با تجربه و هماهنگی خود لحظات خاطرهانگیزی برای هواداران رقم بزنند.