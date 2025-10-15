پاداش ۱۵۰ میلیاردی عربستان برای صعود به جام جهانی

به گزارش ایلنا، یکی از خبرهای داغ صبح امروز مربوط به پاداش ۱۵۰ میلیارد تومانی تیم ملی عربستان پس از صعود به جام جهانی است؛ پاداشی که بلافاصله پس از تساوی بدون گل مقابل عراق در دیداری خانگی اعلام شد.

عربستانی‌ها پس از پشت سر گذاشتن تغییرات گسترده در کادر فنی، از جمله اخراج روبرتو مانچینی – گران‌ترین مربی ملی جهان – و استخدام هروه رنار فرانسوی، بالاخره با زحمت فراوان و در شرایطی ویژه توانستند حضور خود را در جام جهانی قطعی کنند. هرچند تساوی خانگی مقابل عراق در نگاه هواداران ایرانی نتیجه‌ای مأیوس‌کننده به شمار می‌رود، اما سعودی‌ها همین نتیجه را بهانه‌ای برای جشن بزرگ ملی کردند.

در سوی دیگر، تیم ملی ایران که فروردین‌ماه به عنوان صدرنشین گروه خود صعودش را قطعی کرد، هنوز حتی یک ریال پاداش برای این موفقیت دریافت نکرده است. این در حالی است که در دوره‌های گذشته، بازیکنان با پاداش نقدی یا حواله‌ای از سوی مقامات قدردانی می‌شدند. اما ظاهراً صعود آسان ایران در دو دوره اخیر باعث شده این موفقیت دیگر چندان ارزشمند تلقی نشود.

هرچند در گذشته موضوع پاداش‌ها و حواله‌های خودروی ملی‌پوشان حاشیه‌ساز شد و انتقادهایی از جنس «رانت» را برانگیخت، اما واقعیت این است که تیم ملی در این دوره کاملاً نادیده گرفته شده است. در حالی‌که در سراسر دنیا پاداش صعود به جام جهانی امری معمول است، بازیکنان عربستان هر یک به اندازه دو برابر گران‌ترین قرارداد لیگ ایران پاداش گرفتند و ملی‌پوشان ما تنها با افتخار پوشیدن پیراهن تیم ملی دلخوش مانده‌اند.

