پزشک فولاد: رباط امیری پاره شده و نیاز به جراحی دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، وحید امیری، بازیکن سابق پرسپولیس و عضو فعلی تیم فولاد خوزستان، که دچار مصدومیت شده است و پس از بررسی‌های اولیه مشخص شد این آسیب جدی‌تر از حد انتظار است و طبق شنیده ها خود وحید امیری تمایلی به جراحی ندارد.

پزشک تیم فولاد در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره وضعیت امیری اظهار داشت: «رباط زانوی او در ناحیه گره ۲ و ۳ دچار پارگی شده است و نظر ما این است که حتماً باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد. آسیب از نوع رباط صلیبی است و با توجه به پست بازی او که وینگر است، اهمیت عمل بیشتر هم می‌شود.»

او درباره احتمال بهبودی بدون عمل جراحی گفت: «با فیزیوتراپی بهبود کامل حاصل نخواهد شد و قطعاً باید جراحی انجام شود. آقای امیری بازیکن باتجربه‌ای است و سابقه چنین مصدومیتی را هم دارد، بنابراین روند درمان و بازگشت او با برنامه‌ریزی دقیق‌تری پیش خواهد رفت.»

پزشک فولاد در پایان تأکید کرد: «با خودِ بازیکن هنوز گفت‌وگوی مفصلی نداشتیم چون از نظر روحی شرایط خوبی ندارد. اما تصمیم نهایی درباره عمل جراحی، در روزهای آینده گرفته خواهد شد.»

انتهای پیام/