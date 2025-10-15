به گزارش ایلنا، پس از رونمایی پیراهن ال‌کلاسیکو با طرح «اَد شیرن»، خواننده‌ی مشهور بریتانیایی، در شبکه‌های اجتماعی باشگاه در روز گذشته، این پیراهن‌ها روز چهارشنبه در فروشگاه‌های رسمی باشگاه بارسلونا برای فروش عرضه شدند و موجی از استقبال دیوانه‌وار را به همراه داشتند.

همانند پیراهن‌های هنرمندان قبلی (مانند روزالیا، رولینگ استونز، کارول جی و کلدپلی)، هواداران بارسا و در این مورد، طرفداران اد شیرن، برای به دست آوردن این پیراهن با نسخه‌ محدود، سر و دست شکستند.

تنها ۱۸۹۹ پیراهن ال‌کلاسیکو که نشان «پِلِی» (Play) هنرمند بریتانیایی را بر خود دارند، برای فروش عرضه شده است. تیم مردان بارسلونا این پیراهن‌ها را روز یکشنبه، ۲۶ اکتبر (۴ آبان)، در ورزشگاه برنابئو بر تن خواهند کرد. قیمت این پیراهن‌ها ۳۹۹.۹۹ یورو تعیین شده است. پیش از آن، تیم زنان بارسلونا این لباس‌ها را در رقابت‌های لیگ حرفه‌ای زنان (LaLiga F) می‌پوشند. با این حال، ۳۳ پیراهن بسیار خاص‌تر نیز وجود دارد.

۱۱ عدد از این پیراهن‌های منحصر به فرد توسط شخص اد شیرن، ۱۱ عدد توسط بازیکنان تیم اصلی مردان و ۱۱ عدد توسط بازیکنان تیم زنان امضا شده‌اند. قیمت این پیراهن‌های بسیار ویژه سه هزار یورو است. این پیراهن‌های انحصاری فاقد نام یا شماره‌ی بازیکن هستند و در صورت تمایل به اضافه کردن آن‌ها، باید به صورت جداگانه هزینه پرداخت شود.

