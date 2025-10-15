نبی: تیم ملی در اسفند با تیمهای اروپایی بازی میکند
مهدی محمدنبی در مورد فیفادیهای آینده و پیشبینیاش در مورد بازیهای دوستانه پیش رو صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، سرانجام پس از حرف و حدیثهای بسیار در مورد بازیهای دوستانه ایران در مسیر آماده سازی جام جهانی 2026، تیم ملی در اکتبر با روسیه و تانزانیا بازی کرد و حالا باید برای فیفادیهای آینده برنامه ریزی کند.
نبی پس از بازگشت کاروان تیم ملی به ایران در مورد اهمیت بازیهای دوستانه گفت: اهمیت به این دلیل است که در این مسابقات تدارکاتی از نفرات متفاوتی استفاده میشود تا سرمربی بتواند به ترکیب دلخواهش برسد و هدف اصلی رسیدن به ترکیب دلخواه است. نه اینکه نتیجه مهم نباشد. دیدید روسیه در بازی بولیوی سه گل زد. تیمها در بازیهای تدارکاتی مسیر خود را طی میکنند. باتوجه به بازیهای مدنظرمان در آبان ماه، تیم ملی این مسیر را جلو میرود و نهایتا سرمربی تیم ملی با توجه به نظرات خود و دستیارانش نفراتش را انتخاب میکند. نوع مسابقاتی که در دنیا برگزار میشود این موضوعات در آن دخیل است و استثنای تیم ملی ما نیست. بازیها را کمپانیهایی ارنج میکنند که به فکر منافع خودشان هم هستند.
نبی در مورد بازی با روسیه گفت: روسیه تیم بسیار بزرگی است. همین تانزانیا بازیکنانشان در تیمهای اروپایی بازی میکنند. در آبان ماه بازی با تیم ملی مصر را داریم و بازی با کیپ ورد و فکر میکنم جزو مسابقات خوبی است که داریم. در فیفادی بعدی در اسفند و فروردین پیشبینی میکنیم با تیمهای اروپایی بازی کنیم. فعلا پیشبینی است و باید به جلو برویم.
او در مورد اینکه احتمال دارد در صورت شکست خوردن مصر برابر ازبکستان بازی دوستانهای میان ایران و مصر شکل نگیرد گفت: آنها نیتشان این بود که بین ما و ازبکستان با یک تیم بازی کنند و آنها ازبک را شکست بدهند و ما هم کیپ ورد را شکست میدهیم تا انشااالله بازی دوم با مصر باشد.