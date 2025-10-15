هاشمنژاد: مقابل حریفان قدرتمند محک خوبی خوردیم
وینگر جوان تیم ملی فوتبال ایران، پس از پایان اردوی فیفادی و بازگشت به کشور، از عملکرد تیم ملی مقابل روسیه و تانزانیا ابراز رضایت کرد.
به گزارش ایلنا ، مهدی هاشمنژاد پس از پایان اردوی تیم ملی فوتبال و برگزاری دو بازی دوستانه با روسیه و تانزانیا، در گفتوگویی کوتاه درباره وضعیت تیم ملی اظهار داشت:«هر دو تیم حریف، سطح بالایی داشتند و بازی با آنها برای ما یک محک جدی بود. اینگونه دیدارها به پیشرفت و هماهنگی تیم ملی کمک زیادی میکند.»
وینگر جوان تیم ملی که در بازی مقابل تانزانیا نمایش خوبی داشت، درباره پیروزی ایران در دیدار دوم گفت: «خدا را شکر توانستیم بازی قبلی را با برد پشت سر بگذاریم و دل مردم ایران را شاد کنیم. این برد برای تیم از نظر روحی اهمیت زیادی داشت.»
هاشمنژاد همچنین نسبت به آینده تیم ملی ابراز امیدواری کرد و گفت: «مطمئن باشید در ادامه، شرایط بهتر میشود. هر چه جلوتر برویم هماهنگی بازیکنان بیشتر خواهد شد و با آمادگی بالاتری در مسابقات پیشرو حاضر میشویم.»