نورافکن: زیرساخت نداریم اما از ما توقع قهرمانی دارند!

به گزارش ایلنا، امید نورافکن پس از بازگشت ملی‌پوشان از اردوی تیم ملی و انجام دیدارهای تدارکاتی مقابل روسیه و تانزانیا، در گفت‌وگو با خبرنگاران به انتقادهای اخیر واکنش نشان داد و گفت: «نقد همیشه وجود دارد؛ اگر از سوی مردم باشد، با جان و دل می‌پذیریم و برای نظر کارشناسان هم احترام قائلیم. برابر روسیه مقابل ۵۰ هزار تماشاگر بازی کردیم. هرچند دو بر یک شکست خوردیم اما این دیدارها کمک می‌کند تا در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی بهتر پیش برویم. خیلی‌ها شاید تانزانیا را دست‌کم بگیرند اما تیم ضعیفی نبود.»

نورافکن در ادامه با اشاره به کمبود دیدارهای بزرگ تدارکاتی گفت: «ما هم دوست داریم با تیم‌های بزرگ بازی کنیم. کره جنوبی و ژاپن در کشورشان میزبان برزیل هستند اما ما در ایران شرایط میزبانی نداریم. تصمیم‌گیری درباره این مسائل در اختیار بازیکنان نیست.»

هافبک سپاهان درباره شانس صعود ایران در جام جهانی اظهار داشت: «هفت، هشت ماه تا جام جهانی فرصت داریم و برای موفقیت باید با تیم‌های سطح بالا بازی کنیم. به غیر از روسیه و تانزانیا، بازی خاص دیگری نداشتیم. وقتی ژاپن و کره با برزیل بازی می‌کنند، مقایسه سطح آماده‌سازی آسان است. ما هنوز با تیم‌هایی مثل انگلیس، آلمان یا اسپانیا روبه‌رو نشده‌ایم.»

او در خصوص بازی‌های آینده تیم ملی توضیح داد: «مصر و کیپ ورد حریفان تدارکاتی بعدی ما هستند. البته این تیم‌ها در سطح تیم‌هایی مثل برزیل یا آلمان نیستند. بازی مقابل قدرت‌های بزرگ دنیا باعث می‌شود بهتر ضعف و قوت خود را بشناسیم و واقع‌بینانه‌تر به شانس صعود فکر کنیم.»

نورافکن سپس با گلایه از وضعیت زیرساختی فوتبال ایران گفت: «ما هنوز یک استادیوم استاندارد برای میزبانی نداریم. زیرساخت‌های فوتبال ما در حد مطلوب نیست اما توقعات بسیار بالاست. استادیوم آزادی تنها ورزشگاه بین‌المللی ما بود که آن هم در حال بازسازی است. این واقعیتی است که نمی‌شود نادیده گرفت.»

او در پایان گفت: «بازی با تانزانیا هم اگر در تهران برگزار می‌شد، شرایط خیلی بهتر بود. چرا باید همیشه خارج از کشور میزبانی کنیم؟ ۴، ۵ بازی دوستانه دیگر پیش‌رو داریم و باز هم محل بازی‌ها خارج از ایران است. کشورهای سطح پایین‌تر آسیا امکانات بهتری دارند. متأسفانه هنوز زیرساخت لازم برای حضور پرقدرت در جام جهانی را نداریم.»

انتهای پیام/