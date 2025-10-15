حسینزاده: تانزانیا بیشتر از روسیه ما را تحت فشار گذاشت
مهاجم جوان تیم ملی فوتبال ایران، پس از بازگشت از اردوی فیفادی مهرماه، از آمادگی تیم و هماهنگی میان بازیکنان قدیمی و جوان سخن گفت و تأکید کرد که تیم ملی در مسیر پیشرفت قرار دارد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی ایران در جریان اردوی فیفادی مهرماه، دو دیدار دوستانه مقابل روسیه و تانزانیا برگزار کرد که حسینزاده در هر دو بازی موفق به گلزنی شد. مهاجم جوان تیم ملی پس از بازگشت به ایران، درباره عملکرد تیم و تجربه بازیها گفت: «روسیه و تانزانیا هر دو تیمهای خوبی بودند و ما بازیهای باکیفیتی ارائه کردیم. حتی باید بگویم تانزانیا در بعضی دقایق بازی، بیشتر از روسیه ما را تحت فشار گذاشت.»
او درباره عملکرد تیم در دیدار با روسیه نیز توضیح داد: «تیم روسیه شرایطی نداشت که ما را ببرد، اما واقعیت این است که در آن روز، خودمان به اندازه کافی خوب نبودیم. با این حال، مطمئن باشید روزبهروز عملکرد ما بهتر خواهد شد.»
حسینزاده در ادامه از حمایت کادر فنی و بازیکنان باتجربه تیم ملی تمجید کرد: «از کادر فنی تشکر میکنم که به من اعتماد کردند و مرا در ترکیب اصلی قرار دادند. چند بازیکن مصدوم داریم که با بازگشت آنها، ترکیب تیم کاملتر و هماهنگتر خواهد شد. بزرگترهای تیم همیشه مراقب ما جوانترها هستند و این باعث میشود با آرامش و انگیزه بیشتری بازی کنیم.»
تیم ملی ایران با این اردوی موفق، نه تنها هماهنگی میان بازیکنان را افزایش داد، بلکه زمینهساز پیشرفت روزافزون در مسیر آمادهسازی برای رقابتهای آینده شد. حضور بازیکنان جوانی مانند حسینزاده، همراه با حمایت و تجربه ستارههای تیم، نوید آیندهای روشن برای تیم ملی ایران را میدهد.