تاریخ‌سازی لوپتگی: زندگی به من یک جام جهانی بدهکار بود
خولن لوپتگی، مربی اسپانیایی، با هدایت قطر به جام جهانی ۲۰۲۶، این کشور را برای دومین بار در تاریخ به این تورنمنت بزرگ رساند.

به گزارش ایلنا، خولن لوپتگی روز سه‌شنبه با صعود تیم ملی قطر به جام جهانی ۲۰۲۶، نام خود را در تاریخ فوتبال این کشور ثبت کرد. قطر که در سال ۲۰۲۲ میزبان جام جهانی بود و در همان مرحله گروهی حذف شد، حالا با هدایت این مربی اسپانیایی بار دیگر فرصت حضور در بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان را به دست آورده است.

این موفقیت در قطر با استقبال گسترده‌ای همراه شده و جایگاه ویژه‌ای برای لوپتگی به ارمغان آورده است. زمانی که او هدایت تیم ملی قطر را بر عهده گرفت، این تیم در شرایط نامناسبی قرار داشت، اما لوپتگی در تنها پنج ماه موفق شد تحولی چشمگیر در عملکرد تیم ایجاد کند.

شایان ذکر است که لوپتگی در سال ۲۰۱۸ قرار بود سرمربی تیم ملی اسپانیا در جام جهانی باشد، اما مذاکراتش با رئال مادرید در آستانه آغاز این تورنمنت، به جدایی زودهنگام او از تیم ملی اسپانیا منجر شد.

او پس از صعود قطر به جام جهانی ۲۰۲۶، این موفقیت را حق خود دانست و گفت: «انگار زندگی به من یک جام جهانی بدهکار بود و خوشبختانه امروز آن را به دست آوردم. این موفقیتی است که قدرش را می‌دانیم. هیجان زیادی برای حضور در جام جهانی وجود دارد، به‌ویژه پس از اتفاقاتی که چند سال پیش رخ داد. حالا زمان آن است که این تجربه را با قطر داشته باشیم. میل رسیدن به یک جام جهانی دیگر، بخش بزرگی از تصمیم من برای آمدن به اینجا بود.»

