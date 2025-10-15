رسمی: تمدید قرارداد فرانکی دی یونگ با بارسلونا تا ۲۰۲۹
باشگاه بارسلونا از نهایی شدن تمدید قرارداد فرانکی دی یونگ، هافبک کلیدی این تیم، خبر داد.
به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا حضور یکی از مهرههای اصلی خود را در ترکیب حفظ کرد. تمدید قرارداد فرانکی دی یونگ، خبر بسیار خوبی برای هواداران و پروژهی ورزشی باشگاه است. این هافبک هلندی خود را به عنوان ستون اصلی خط میانی بارسا تثبیت کرده و هم در بخش بازیسازی و هم در حفظ تعادل دفاعی تیم، عنصری غیرقابل انکار است. تعهد او اکنون برای چندین فصل دیگر ادامه خواهد داشت.
با این اقدام استراتژیک، بارسلونا یکی از باارزشترین استعدادهای خود را که در سال ۲۰۱۹ به پایتخت کاتالان آمده بود، تضمین کرد. بدین ترتیب، باشگاه حضور فرانکی دی یونگ را عملاً برای یک دهه مطمئن ساخت و اعتماد متقابل میان این بازیکن و نهاد کاتالانی را به نمایش گذاشت.
این قرارداد جدید که موقعیت فرانکی دی یونگ را به عنوان رهبر مرکز زمین تقویت میکند، در مقطع حساسی برای تیم به امضا رسید. هیئت مدیره و کادر فنی، تمدید قرارداد این ملیپوش هلندی را نشانهای از ثبات و جاهطلبی برای رویارویی با چالشهای پیش رو، چه در داخل کشور و چه در سطح اروپا، میدانند.
به طور خلاصه، آیندهی فرانکی دی یونگ در باشگاه بارسلونا تثبیت شد. این هافبک بااستعداد تا سال ۲۰۲۹ پیراهن آبی و اناری را بر تن خواهد کرد، که این امر به تقویت ستون فقرات تیم برای سالهای آتی منجر شده و تمایل او برای موفقیت در باشگاه رؤیاهایش را تأیید میکند.