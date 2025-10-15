خبرگزاری کار ایران
قضاوت اکرمی در بازی‌های انتخابی جام ملت‌های آسیا

قضاوت اکرمی در بازی‌های انتخابی جام ملت‌های آسیا
کنفدراسیون فوتبال آسیا از قضاوت تیم داوری در مسابقات انتخابی جام ملت‌های فوتبال آسیا خبر داد.

به گزارش ایلنا، بازی دو تیم برونئی دارلسلام و لبنان از گروه B رقابتهای انتخابی جام ملت‌های آسیا 2027 – عربستان در حالی سه شنبه 27 آبان در بندرسری بگاوان برگزار می شود که با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا حسن اکرمی به عنوان داور، امیرمحمد داودزاده و بهمن عبدالهی به عنوان کمک‌های وی قضاوت این بازی را بر عهده دارند. همچنین سیدوحید کاظمی به عنوان داور چهارم در این بازی حضور دارد.

ناظر داوری از عراق و نماینده مسابقه از کشور اندونزی انتخاب شده است.

