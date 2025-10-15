به گزارش ایلنا، بازی دو تیم برونئی دارلسلام و لبنان از گروه B رقابتهای انتخابی جام ملت‌های آسیا 2027 – عربستان در حالی سه شنبه 27 آبان در بندرسری بگاوان برگزار می شود که با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا حسن اکرمی به عنوان داور، امیرمحمد داودزاده و بهمن عبدالهی به عنوان کمک‌های وی قضاوت این بازی را بر عهده دارند. همچنین سیدوحید کاظمی به عنوان داور چهارم در این بازی حضور دارد.

ناظر داوری از عراق و نماینده مسابقه از کشور اندونزی انتخاب شده است.

