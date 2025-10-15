اسلامی: قهرمانی زیر ۱۸ سال در بحرین با پاداش فدراسیون همراه خواهد بود
مهدی اسلامی تأکید کرد در صورت کسب قهرمانی در بازیهای آسیایی جوانان بحرین، علاوه بر پاداش کمیته ملی المپیک، فدراسیون نیز پاداش ویژهای برای بازیکنان در نظر گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، تیم ملی زیر ۱۸ سال پسر ایران پس از بازگشت از اردوی ازبکستان، تمرینات خود را برای حضور در بازیهای آسیایی جوانان بحرین پیگیری کرده است. مهدی اسلامی، سرپرست تیم، در حاشیه آخرین تمرین ملیپوشان در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: «اردوها تا کنون منظم و مفید بودهاند و باشگاهها نیز همکاری خوبی داشتهاند. امروز آخرین تمرین تیم برگزار شد و ملیپوشان آماده اعزام به بحرین هستند.»
اسلامی در مورد مسائل اجرایی تیم و حضور بازیکنان در اردو افزود: «در مسائل فنی دخالت نمیکنم و اگر نیاز به مشورت باشد، سرمربی تیم با رئیس فدراسیون رایزنی میکنند. در امور اجرایی هم در خدمت تیم هستم.»
او درباره پاداش بازیکنان در صورت کسب قهرمانی گفت: «قطعا اگر تیم ما در بحرین قهرمان شود، علاوه بر پاداش کمیته ملی المپیک، فدراسیون نیز پاداش ویژهای برای ملیپوشان در نظر خواهد گرفت. برای تیم بانوان هم که تغییرات قابل توجهی داشتهاند، امیدوارم نتیجه خوبی کسب کنند و ریاست فدراسیون زحمات آنها را بینتیجه نمیگذارد.»
در پاسخ به سوالی درباره مشکل لباس تیم، اسلامی بیان کرد: «مشکل خاصی نداریم. اعزام تیمها کار سختی است، اما وسایل لازم آماده شده و نقصهای جزئی به زودی برطرف میشود. فردا تیم ملی راهی بحرین خواهد شد.»
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان از ۳۰ مهر تا ۹ آبان سال جاری در بحرین برگزار میشود و تیمهای ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختر، پسر و ساحلی ایران فردا (پنجشنبه ۲۴ مهر) عازم محل برگزاری مسابقات خواهند شد.