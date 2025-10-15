ترامپ: اینفانتینو از جابهجایی بازیهای جام جهانی حمایت میکند
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد که جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در صورت لزوم از انتقال بازیهای جام جهانی ۲۰۲۶ از شهرهای آمریکایی به دلایل امنیتی حمایت خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ در اظهاراتی جدید مدعی شد که جانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا)، در صورت وجود شرایط ناامن، با جابهجایی بازیهای جام جهانی ۲۰۲۶ از شهرهای میزبان آمریکا موافقت خواهد کرد.
این اظهارات در حالی مطرح شده که پیشتر در ماه سپتامبر، ترامپ موضوع انتقال بازیها را در راستای سیاستهای سختگیرانه خود علیه شهرهای تحت مدیریت دموکراتها مطرح کرده بود، اما فیفا اعلام کرده بود تصمیمگیری درباره محل برگزاری بازیها بر عهده این نهاد است.
ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران در کاخ سفید، درباره احتمال جابهجایی بازیها از شهر بوستون، یکی از شهرهای میزبان، گفت: «اگر کسی کارش را خوب انجام ندهد یا احساس کنم شرایط ناامن است، با جانی، رئیس فیفا که فردی فوقالعاده است، تماس میگیرم و میگویم بازیها را به مکان دیگری منتقل کنیم. او این کار را بهراحتی انجام خواهد داد.»
این اظهارات یک روز پس از دیدار ترامپ با اینفانتینو در اجلاسی در مصر درباره آتشبس در غزه مطرح شد؛ اجلاسی که بیش از ۲۴ رهبر جهانی برای بحث درباره صلح در خاورمیانه در آن حضور داشتند و رئیس فیفا نیز یکی از شرکتکنندگان بود.
رئیسجمهور آمریکا همچنین پیشنهاد داد که در صورت لزوم، رویدادهای المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس نیز میتواند به مکان دیگری منتقل شود. او افزود: «همین موضوع برای المپیک هم صدق میکند. اگر فکر کنم لسآنجلس بهخوبی آماده نیست، آن را به مکان دیگری منتقل میکنم.»
بوستون قرار است میزبان هفت بازی جام جهانی سال آینده باشد. سانفرانسیسکو و سیاتل هر کدام شش بازی و لسآنجلس هشت بازی از این تورنمنت را میزبانی خواهند کرد.
ایالات متحده به همراه مکزیک و کانادا میزبان مشترک جام جهانی ۲۰۲۶ است، اما بخش عمده بازیهای این تورنمنت که به ۴۸ تیم گسترش یافته، در آمریکا برگزار خواهد شد.
ترامپ اوایل سال جاری خود را به عنوان رئیس کارگروه کاخ سفید برای جام جهانی منصوب کرده بود.