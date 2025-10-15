ستاره کلاسیک فوتبال اسپانیا درگذشت

به گزارش ایلنا، ژوزه مانوئل اسپینوزا، بازیکن پیشین باشگاه اسپورتینگ خیخون، در سن ۶۶ سالگی درگذشت. باشگاه خیخون در بیانیه‌ای رسمی، درگذشت این ستاره‌ی سابق خود را تسلیت گفت.

اسپینوزا به عنوان بازیکن، پیراهن سرخ و سفید این تیم را برای شش فصل در دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی، یعنی بین سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۸، به تن کرد و در مجموع ۲۰۶ بازی رسمی برای باشگاه خیخون انجام داد.

این بازیکن فقید که متولد شهر تولدو بود، از تیم رئال مادرید به اسپورتینگ پیوست. او در آکادمی رئال رشد کرد و با تیم دوم این باشگاه، رئال مادرید کاستیا، در یک فینال تاریخی جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) به میدان رفت و توانست در راه رسیدن به فینال، تیم اسپورتینگ خیخون را که بعدها به آن پیوست، شکست دهد.

پس از دوره‌ی طولانی حضور در خیخون، جایی که او بازیکنی مهم در لالیگا (دسته اول) بود و دو بار با پیراهن این تیم در رقابت‌های اروپایی جام یوفا به میدان رفت، به سلتاویگو پیوست. او پس از سه فصل بازی برای این تیم، دوران حرفه‌ای خود را به پایان رساند.

در خیخون، او نه تنها به خاطر انسانیت و استعدادش به عنوان یک فوتبالیست، بلکه به دلیل مهار مشهور دیگو آرماندو مارادونا به صورت نفر به نفر، در دیداری که در ورزشگاه ال مولینون برگزار شد و ستاره‌ی آرژانتینی در آن زمان برای بارسلونا بازی می‌کرد، به یاد آورده می‌شود.

