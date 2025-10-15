پیشنهاد عربستان من را وسوسه کرد تا بارسلونا را ترک کنم

خبرگزاری کار ایران
وینگر برزیلی بارسلونا فاش کرد که تابستان ۲۰۲۴ پس از دریافت پیشنهاد مالی سنگین از عربستان سعودی، در آستانه ترک باشگاه کاتالانی بود.

به گزارش ایلنا، رافینیا، بازیکن ۲۸ ساله‌  برزیلی، با ۳۴ گل و ۲۶ پاس گل در مجموع رقابت‌های فصل گذشته، یکی از مهره‌های اصلی بارسلونا بود و اکنون نیز در برنامه‌های هانسی فلیک، سرمربی تیم، به یکی از بازیکنان غیرقابل لمس تبدیل شده است. با این حال، همانطور که او در مصاحبه با «ای‌اس‌پی‌ان برزیل» فاش کرد، ماجرا می‌توانست بسیار متفاوت باشد.

رافینیا مجدداً تأکید کرد که تابستان ۲۰۲۴ برای پیوستن به عربستان سعودی و پس از دریافت یک پیشنهاد مالی اغواکننده، در آستانه ترک بارسلونا قرار داشت  اما فلیک موفق شد او را متقاعد کند تا در باشگاه کاتالانی بماند و به یکی از ستون‌های اصلی پروژه‌ او تبدیل شود.

رافینیا در این خصوص گفت: «مشخص است که به رفتن فکر کردم؛ فکر می‌کردم شاید زمان مناسبی برای رفتن باشد، اما سپس با سرمربی صحبت کردیم، ابتدا تلفنی و بعد در شروع پیش‌فصل، و او موفق شد من را متقاعد کند که بمانم. و خدا را شکر که این کار را کرد.» او اذعان کرد: «پیشنهادی که از عربستان سعودی دریافت کردیم، من را بسیار مردد کرد.»

این وینگر برزیلی اعتراف کرد: «[با آن پول] من زندگی شخصی، زندگی پدر و مادرم، زندگی پسرم و زندگی بسیاری از مردم را حل می‌کردم. من از ۱۵ سالگی در فوتبال بوده‌ام، در همه جا روزهای خوب و بد را پشت سر گذاشته‌ام، و زمانی رسید که فکر کردم وقت آن است که به خودم و خانواده‌ام توجه کنم.» با وجود وسوسه‌ی پول عربستان، رافینیا ماندن در بارسلونا را انتخاب کرد.

وینگر برزیلی افزود: «من همیشه در مورد آنچه می‌توانستم به تیم اضافه کنم، وجدان راحتی داشتم» و نسبت به انتقادات هواداران در گذشته ابراز درک کرد و گفت: «شاید آن‌ها انتظار ۳۰ گل در هر فصل داشتند، اما این مشخصات بازی من نیست.» اکنون آن انتقادات به فراموشی سپرده شده و رافینیا با سخت‌کوشی و تلاش، به یکی از کاپیتان‌ها و مهره‌های کلیدی تیم تبدیل شده است.

