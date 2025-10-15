مدیریت آنچلوتی در تیم ملی برزیل به نفع رئال مادرید

به گزارش ایلنا، فیفادی همیشه برای باشگاه‌هایی چون رئال مادرید که تعداد زیادی از بازیکنان خود را از دست می‌دهند، منبع نگرانی است و هرگونه مشکل برای ستاره‌های ملی‌پوش به ضرر باشگاه تمام می‌شود. این بار نیز وضعیت متفاوت نبود، به ویژه با توجه به اینکه این وقفه با مصدومیت کیلیان امباپه و ماستانتونو و همچنین کنار رفتن هویسن از اردوی اسپانیا به دلیل آسیب‌دیدگی آغاز شد.

در این شرایط، رئال مادرید کارلو آنچلوتی را به عنوان متحد خود در تیم ملی برزیل یافته است. سرمربی کنونی برزیل با تیم سابق خود با ملاحظه رفتار کرده و کاملاً مراقب شرایط بازیکنان رئال مادرید تحت فرمانش بوده است؛ او از میلیتائو در بازی دوم محافظت کرد، وینیسیوس را کنترل‌شده بازی داد و به رودریگو برای تقویت اعتماد به نفس کمک کرد.

میلیتائو، استراحت در بازی دوم

مصدومیت هویسن که او را مجبور به کناره‌گیری از اردوی تیم ملی اسپانیا کرد، باعث نگرانی ژابی آلونسو، سرمربی رئال مادرید، در مورد وضعیت میلیتائو شده بود. با این حال، آنچلوتی تلاش کرد تا این نگرانی‌ها را در مورد مدافع رئال کاهش دهد. میلیتائو در بازی اول مقابل کره جنوبی کامل بازی کرد، اما در بازی دوم مقابل ژاپن حتی یک دقیقه هم به میدان نرفت.

سرمربی برزیل با این تصمیم از مدافع میانی تیم خود محافظت کرد و خیال ژابی آلونسو را آسوده ساخت؛ میلیتائو بدون هیچ مشکلی به تمرینات رئال بازگشته و از نظر زمان بازی نیز جریمه نشده است. با توجه به مصدومیت هویسن، سرمربی رئال مادرید باید بیشترین بهره را از میلیتائو ببرد که احتمالاً در هر سه بازی هفته‌ آینده‌ رئال (مقابل ختافه، یوونتوس و بارسلونا) به میدان خواهد رفت.

افزایش روحیه رودریگو

رودریگو در این فیفادی تقویت شد. اول، با دعوت دوباره به تیم ملی که خیال این مهاجم را پس از خط خوردن از اردوی قبلی راحت کرد. دوم، با افزایش اعتماد به نفس او از طریق دادن دقایق زیادی از بازی که با توجه به نقش محدود او در رئال مادرید، فرصتی لوکس محسوب می‌شود. رودریگو در بازی دوستانه اول فیکس بود و دو گل به ثمر رساند و مقابل ژاپن نیز بیش از نیم ساعت بازی کرد. در مجموع، او با ۱۲۳ دقیقه بازی و دو گل، به والده‌بباس بازگشت که می‌تواند نقطه‌ی عطفی برای «عملیات بازگشت» او نزد ژابی آلونسو باشد.

آنچلوتی پیام دلگرم‌کننده‌ای برای رودریگو داشت: «او بازگشته زیرا در فرم فوق‌العاده‌ای قرار دارد. او زیاد بازی نمی‌کند، اما هر بار که به میدان آمده، خوب بازی کرده است. او بسیار با انگیزه است که اینجا باشد. رودریگو بازیکن بسیار مهمی برای این تیم ملی است زیرا از ویژگی‌های فنی بسیار مهمی برخوردار است.»

وینیسیوس، مورد توجه و مدیریت شده

وینیسیوس در این اردو هم مورد توجه قرار گرفت و هم زمان بازی‌اش مدیریت شد. بر کسی پوشیده نیست که این دو رابطه‌ای خاص دارند و وینیسیوس زیر نظر آنچلوتی احساس راحتی زیادی می‌کند. این بازیکن اذعان کرد: «او همیشه بهترین مربی‌ای بوده که تا به حال داشته‌ام. او مربی‌ای بود که بیشترین اعتماد به نفس را به من داد و من بهترین بازی‌هایم را زیر نظر او انجام دادم. او با تیم ملی به اینجا آمد و من سه بازی انجام دادم. پیشرفتی که با او و تیم داشته‌ام، کاملاً مشهود است.»

آنچلوتی در هر دو بازی او را فیکس قرار داد، اما در هر دو بازی نیز تعویضش کرد: در بازی اول ۱۰ دقیقه مانده به پایان و در بازی دوم در دقیقه ۵۷. وینیسیوس مقابل کره جنوبی درخشید و یک گل و یک پاس گل به ثبت رساند.

