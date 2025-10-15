خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رنار صعود به جام جهانی را به ستاره سابق عربستان تقدیم کرد

رنار صعود به جام جهانی را به ستاره سابق عربستان تقدیم کرد
کد خبر : 1700484
لینک کوتاه کپی شد.

هروه رنار، سرمربی تیم ملی عربستان سعودی، ضمن ابراز خرسندی از صعود تیمش به جام جهانی ۲۰۲۶، این دستاورد را به همبستگی جمعی نسبت داد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال عربستان سعودی  پس از تساوی بدون گل مقابل عراق در روز سه‌شنبه و در دور پایانی مرحله پلی‌آف گروه B آسیا، برای هفتمین بار در تاریخ خود جواز حضور در جام جهانی را کسب کرد.

هروه رنار، سرمربی فرانسوی، در نشست خبری پس از مسابقه اظهار داشت: «از مردم عربستان برای دعوت دوباره‌ی من به منظور هدایت این تیم سپاسگزارم. بدون همبستگی و اتحاد، ما نمی‌توانستیم صعود کنیم.»

مربی فرانسوی که موفق شد برای دومین بار متوالی شاهین‌های سبز را به جام جهانی برساند، افزود: «چند ماه گذشته آسان نبود، اما ما به جام جهانی صعود کردیم و این مهم‌ترین چیز است.» او در ادامه به حمایت و توجه ویژه‌ی وزیر ورزش و فدراسیون فوتبال عربستان از تیم اشاره کرد.

رنار ادامه داد: «بازی مقابل عراق از نظر احساسی برای من بسیار مهم بود. مادرم فوریه‌ی گذشته فوت کرد و او زمانی که ما آرژانتین را شکست دادیم، در کنار ما بود. آخرین بار او را در ژانویه پس از جام جهانی دیدم و او به من گفت که دیگر نمی‌تواند بازی‌های جام جهانی بعدی را تماشا کند.»

رنار عملکرد بازیکنانش در طول مسابقات مقدماتی را تحسین کرد و آن‌ها را "فوق‌العاده" توصیف کرد، اما افزود: «در بازی مقابل عراق دقت لازم را در ضربات نهایی نداشتیم و باید این مورد را بهبود ببخشیم.»

رنار همچنین از فهد المولد، مهاجم سابق تیم ملی عربستان یاد کرد و گفت: «می‌خواهم از کسی یاد کنم که در سال ۲۰۱۸ گلی را به ثمر رساند که پیروزی ما مقابل ژاپن را قطعی کرد و ما این صعود را به او تقدیم می‌کنیم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ