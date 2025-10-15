رنار صعود به جام جهانی را به ستاره سابق عربستان تقدیم کرد

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال عربستان سعودی پس از تساوی بدون گل مقابل عراق در روز سه‌شنبه و در دور پایانی مرحله پلی‌آف گروه B آسیا، برای هفتمین بار در تاریخ خود جواز حضور در جام جهانی را کسب کرد.

هروه رنار، سرمربی فرانسوی، در نشست خبری پس از مسابقه اظهار داشت: «از مردم عربستان برای دعوت دوباره‌ی من به منظور هدایت این تیم سپاسگزارم. بدون همبستگی و اتحاد، ما نمی‌توانستیم صعود کنیم.»

مربی فرانسوی که موفق شد برای دومین بار متوالی شاهین‌های سبز را به جام جهانی برساند، افزود: «چند ماه گذشته آسان نبود، اما ما به جام جهانی صعود کردیم و این مهم‌ترین چیز است.» او در ادامه به حمایت و توجه ویژه‌ی وزیر ورزش و فدراسیون فوتبال عربستان از تیم اشاره کرد.

رنار ادامه داد: «بازی مقابل عراق از نظر احساسی برای من بسیار مهم بود. مادرم فوریه‌ی گذشته فوت کرد و او زمانی که ما آرژانتین را شکست دادیم، در کنار ما بود. آخرین بار او را در ژانویه پس از جام جهانی دیدم و او به من گفت که دیگر نمی‌تواند بازی‌های جام جهانی بعدی را تماشا کند.»

رنار عملکرد بازیکنانش در طول مسابقات مقدماتی را تحسین کرد و آن‌ها را "فوق‌العاده" توصیف کرد، اما افزود: «در بازی مقابل عراق دقت لازم را در ضربات نهایی نداشتیم و باید این مورد را بهبود ببخشیم.»

رنار همچنین از فهد المولد، مهاجم سابق تیم ملی عربستان یاد کرد و گفت: «می‌خواهم از کسی یاد کنم که در سال ۲۰۱۸ گلی را به ثمر رساند که پیروزی ما مقابل ژاپن را قطعی کرد و ما این صعود را به او تقدیم می‌کنیم.»

