ستاره ازبکستانی لیگ ایران جراحی شد

به گزارش ایلنا، اوتکیر یوسوپوف، دروازه‌بان ازبکستانی تیم فولاد، پس از چند هفته کش‌وقوس سرانجام در شهر اینسبروک اتریش تحت عمل جراحی قرار گرفت.

او که در جریان فینال جام ملت‌های آسیای مرکزی (کافا) ۲۰۲۵ برابر تیم ملی ایران مصدوم شده بود، در ابتدا آسیب‌دیدگی‌اش را خفیف تصور می‌کرد، اما بررسی‌های پزشکی نشان داد که شدت مصدومیت بیش از انتظار است و نیاز به جراحی دارد.

در حالی که باشگاه فولاد از او خواسته بود برای ادامه درمان به ایران بازگردد، این دروازه‌بان باتجربه ترجیح داد برای انجام جراحی به اروپا سفر کند؛ تصمیمی که واکنش‌هایی را در باشگاه ایرانی به دنبال داشت.

طبق اعلام فدراسیون فوتبال ازبکستان، یوسوپوف در اتریش زیر نظر جراح نام‌آشنای آلمانی، فینک کریستیان، تحت عمل جراحی قرار گرفته است؛ پزشکی که سابقه درمان ستارگان بزرگی همچون سادیو مانه، فدریکو کیه‌زا، لوکاس هرناندس، لروی سانه و داوید آلابا را دارد.

منابع ازبکستانی گزارش داده‌اند که عمل جراحی با موفقیت انجام شده و این دروازه‌بان اکنون دوران نقاهت خود را در بیمارستانی تخصصی در اینسبروک سپری می‌کند. تصویر منتشرشده از او روی تخت بیمارستان نیز نشان می‌دهد که روحیه‌اش خوب است و از نتیجه عمل رضایت دارد.

با توجه به شرایط فعلی، یوسوپوف مدتی از میادین دور خواهد بود و حضورش در اردوهای آینده تیم ملی ازبکستان و همچنین دیدارهای فولاد در ماه‌های اکتبر و نوامبر منتفی است. با این حال، پزشکان ابراز امیدواری کرده‌اند که او پس از پشت سر گذاشتن دوره فیزیوتراپی بتواند تا پایان سال میلادی به تمرینات بازگردد.

باشگاه فولاد نیز با جذب محسن فروزان، تلاش کرده خلأ غیبت دروازه‌بان ازبک خود را پوشش دهد، اما وضعیت ادامه همکاری دو طرف پس از بازگشت یوسوپوف هنوز مشخص نیست.

