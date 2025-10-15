پوستر ویژه باشگاه فولاد برای وحید امیری
باشگاه فولاد برای وحید امیری آرزوی سلامتی و بازگشت سریع به میادین را داشت.
به گزارش ایلنا، باشگاه فولاد خوزستان پس از مصدومیت سنگین وحید امیری، کاپیتان سابق پرسپولیس و بازیکن ملیپوش سابق خود، با انتشار پوستری ویژه از این ستاره باتجربه حمایت کرد.
در این طرح که با کپشن احساسی «آقا وحید، قوی بمون، بجنگ و برگرد» منتشر شده، چهره آرام و مصمم امیری در پسزمینهای سرخ و زرد نقش بسته؛ پیامی که بازتاب زیادی در بین هواداران فوتبال ایران داشته است.
وحید امیری که در ۳۸ سالگی و پس از چندین فصل موفق با پرسپولیس، ناچار به جدایی شد و راهی فولاد خوزستان شد، در تمرینات اخیر این تیم با بدشانسی بزرگی روبهرو شد و دچار پارگی رباط صلیبی گردید؛ مصدومیتی که میتواند ماهها او را از میادین دور نگه دارد.
امیری با سابقه درخشش در جام جهانی، همواره به عنوان الگویی از تعصب، اخلاق و پشتکار شناخته میشود. حالا در شرایطی که بسیاری انتظار داشتند او با تجربهاش به ستون میانی فولاد تبدیل شود، این مصدومیت ناگهانی مسیرش را دشوار کرده است.
باشگاه فولاد و هواداران این تیم اما امیدوارند که شماره ۷ محبوبشان، با همان روحیه همیشگیاش بار دیگر به زمین برگردد. تجربه نشان داده وحید امیری هیچگاه در برابر سختیها تسلیم نشده و این بار نیز همه چشمانتظار بازگشت دوبارهی او به میدان هستند؛ بازگشتی که میتواند یکی از احساسیترین لحظات فصل را رقم بزند.