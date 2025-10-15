بیانی: پرس ضعیف تیم ملی نگرانکننده است / باید از تیمهای بزرگ یاد بگیریم
شاهرخ بیانی، پیشکسوت فوتبال ایران، با اشاره به ضعف پرس و توپگیری در دیدار دوستانه مقابل تانزانیا، تأکید کرد که اگر این مشکل برطرف نشود و میانگین سنی تیم پایین نیاید، در جام جهانی دچار مشکل خواهیم شد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی ایران روز گذشته در دیداری دوستانه موفق شد تانزانیا را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دهد. شاهرخ بیانی پس از این مسابقه در گفتوگویی با خبرنگار ما، به تحلیل عملکرد تیم ملی پرداخت و از ضرورت تغییر در سبک بازی و ترکیب اصلی تیم سخن گفت.
بیانی در ابتدای صحبتهایش اظهار کرد:«تیم تانزانیا تیمی جوان و باانرژی بود، اما تجربه کافی نداشت. بازیکنانشان پاسکاری خوبی انجام میدادند اما در مجموع تیم قدرتمندی نبود. ما توانستیم راحت بازی را ببریم، اما این نتیجه معیار مناسبی برای سنجش عملکرد تیم ملی نیست. شرایط در جام جهانی بسیار متفاوت و سختتر است.»
او با انتقاد از پرس ضعیف تیم ملی گفت:«تیمهای بزرگ دنیا مانند پرتغال ظرف کمتر از یک دقیقه توپ را پس میگیرند. اما پرس تیم ملی ما بسیار ضعیف است و در توپگیری هم عملکرد خوبی نداریم. در بازی دیروز تیم حریف بهراحتی جلو میآمد و ما هیچ فشاری روی آنها وارد نمیکردیم. در واقع بیشتر توپ را روی اشتباه خودشان به دست آوردیم و این برای جام جهانی اصلاً کافی نیست.»
بیانی ادامه داد: «پرس از هر نقطه زمین باعث میشود فشار از روی سایر خطوط برداشته شود. اما شدت پرس ما بسیار پایین است و همین مسئله در بازیهای بزرگ آسیبزننده خواهد بود. واقعیت این است که اجرای چنین سبک بازیای فقط از بازیکنان جوان و آماده برمیآید. بازیکنان مسن دیگر توانایی لازم برای اجرای پرس شدید را ندارند.»
شاهرخ در خصوص تغییرات ترکیب تیم ملی گفت: «الان دقیقاً زمان آزمون و خطاست. آقای قلعهنویی باید ترکیبهای مختلف را امتحان کند. تعدادی از بازیکنان سن بالایی دارند و نمیتوان فقط با همانها به جام جهانی رفت. این اردوها فرصت خوبی است تا نفرات اصلی مشخص شوند. بازیکنان جوان با دوندگی و سرعت بالای خود میتوانند کمک زیادی به تیم کنند. در جام جهانی جایی برای اشتباه نیست؛ یک بازیکن ضعیف میتواند باعث افت کل تیم شود.»
او درباره ضعف خط هافبک افزود: «هافبک قلب تیم است. خود آقای قلعهنویی نیز هافبک بوده و میداند همه چیز از این نقطه شروع میشود. اگر هافبکها خوب کار کنند، فشار از روی خط دفاع کم میشود و مهاجمان نیز فرصتهای گلزنی بیشتری خواهند داشت. هافبک دفاعی ما باید قدرتی، سریع و دقیق در پاس دادن باشند. این ویژگیها بیشتر در بازیکنان جوان دیده میشود.»
بیانی درباره صحبتهای سرمربی تیم ملی پس از بازی گفت: «کاملاً درست است. وقتی بازیکنی نمیتواند خواستههای مربی را در زمین اجرا کند، باید کنار گذاشته شود. این اردوها دقیقاً برای همین است که بازیکن فیکس مشخص شود. نامی برده نشده اما مشخص است تعدادی از بازیکنان نتوانستند انتظارات را برآورده کنند. در تیم ملی فقط عملکرد فنی تعیینکننده است.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا کنار گذاشتن بازیکنان در این مقطع زمانی به ضرر تیم نیست، بیان کرد: «خیر، این کار به نفع تیم است. زمان زیادی نداریم. اگر بازیکنی نمیتواند تفکرات سرمربی را پیاده کند، طبیعی است که کنار گذاشته شود. بازیکنان جوان خوبی در فوتبال ایران حضور دارند. همین بازیهای دوستانه نشان میدهد چه کسی در سطح تیم ملی است و چه کسی نه. در گذشته نیز بازیکنانی مانند آزمون، طارمی و مجیدی وقتی جوان بودند و با عملکردشان جایگاهشان را در تیم ملی تثبیت کردند.»
بیانی در پایان درباره شانس تیم ملی در جام جهانی گفت: «شانس ما پنجاهپنجاه است. اگر با میانگین سنی بالا به جام جهانی برویم، آسیب خواهیم دید. باید ترکیب تیم جوانتر شود. دیشب بازی پرتغال و مجارستان را تماشا کردم. پرتغال کل بازی را در اختیار داشت اما مجارستان در دقیقه ۹۰ با یک حمله گل زد. آنجا جای اشتباه نیست. تیم ملی ایران باید از این بازیها درس بگیرد، سرعت و پرس را بالا ببرد و با آمادگی کامل وارد جام جهانی شود.»