به نقش کلیدی خود در اجماع جهانی علیه رژیم صهیونیستی عمل کنید
قدردانی دنیامالی از وزیر ورزش اسپانیا
دکتر احمد دنیامالی با قدردانی از مواضع کشور اسپانیا در محکومیت نسلکشی رژیم صهیونیستی، از وزیر آموزش و ورزش این کشور خواست نقش کلیدی خود در ایجاد اجماع جهانی در تعلیق ورزش این رژیم را ایفا کند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، در نامه دکتر احمد دنیامالی خطاب به «پیلار آلگریا» آمده است: «ملت اسپانیا در طول تاریخ خود همواره به ارزشهایی چون آزادی، عدالت و کرامت انسانی پایبند بوده و این اصول در فرهنگ و هویت ملی آن کشور جایگاهی ویژه دارد. ورزش اسپانیا نیز که الهامبخش میلیونها نفر در سراسر جهان است، همواره به عنوان نماد همبستگی، شجاعت و احترام متقابل شناخته شده و نقشی بیبدیل در ارتقای ارزشهای انسانی ایفا کرده است.
امروزه جامعه جهانی با چالشی جدی در عرصه ورزش مواجه است. حضور رژیم صهیونیستی اسراییل در عرصههای ورزشی بینالمللی به عنوان بزرگترین ناقض حقوق بینالملل، به معضلی جدی برای اعتبار ارزشهای جهانی ورزش تبدیل شده است. این رژیم طی دهههای گذشته بااقدامات آشکار ضد بشری، از جمله اشغال سرزمینها، اعمال سیاستهای تبعیضآمیز و نقض مستمر حقوق بشر، چهره واقعی خود را به جهانیان نشان داده است. استمرار چنین وضعیتی، ورزش را که باید زبان مشترک ملتها برای همگرایی باشد، به ابزاری در خدمت مشروعیتبخشی به یک رژیم مبتنی بر تبعیض و آپارتاید بدل میسازد.
تجربه تاریخی تعلیق رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی از مسابقات ورزشی بینالمللی نشان داد که جامعه ورزش میتواند در کنار جامعه جهانی، با الهام از اصول«منشور المپیک» نقشی تعیینکننده در مقابله با رفتارهای تبعیض آمیز رژیمهای آپارتاید ایفا کند. امروز نیز جهان نیازمند همان قاطعیت و همبستگی است.
پادشاهی اسپانیا، به عنوان کشوری با جایگاهی ممتاز در اتحادیه اروپا و جامعه بینالمللی و نیز با سابقه درخشان ورزشی، میتواند نقشی کلیدی در شکلدهی اجماع جهانی برای تعلیق ورزشی رژیم اسرائیل ایفا کند. در این راستا، شایسته است وزارت آموزش، آموزش حرفهای و ورزش پادشاهی اسپانیا ضمن همکاری نزدیک با دیگر کشورهای اروپایی با طرح ابتکار رسمی در مجامع ورزشی بینالمللی، خواستار بررسی تعلیق ورزش رژیم صهیونیستی گردد.
رجاء واثق دارم اسپانیا بعنوان یکی از کشورهای پیشگام در ورزش، با ایفای نقش خود در این برهه حساس از تاریخ، بار دیگر بر ضرورت التزام به عدالت، اخلاق و احترام به حقوق بینالملل در میادین ورزشی، صحه خواهد گذارد.